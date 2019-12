Hier können Sie es zu Silvester auf Mallorca richtig krachen lassen

Auf dem Platz vor dem Rathaus in Palma de Mallorca geht es traditionell hoch her.

Auf dem Platz vor dem Rathaus in Palma de Mallorca geht es traditionell hoch her. Foto: MANU MIELNIEZUK

Wann, wenn nicht am letzten Tag des Jahres sollte man opulent feiern? Gutes Essen darf nicht fehlen, vielleicht auch ein wenig Musik und Tanz. Nahezu alle der hier vorgeschlagenen Restaurants bieten obendrein einen cotillón, ein Päckchen mit Spaß-Utensilien zum Verkleiden, sowie die zwölf Glückstrauben für die Glockenschläge zu Mitternacht. Etliche ­offerieren auch einen resopón (Mitternachts­snack). Wer es sich dennoch lieber in den ­eigenen vier Wänden gemütlich machen möchte, kann in einigen Restaurants vorgekochte Menüs abholen, die man unkompliziert fertigstellen kann. Los geht es mit Tipps für die Hauptstadt:

Dins Santi Taura in Palma

Santi Taura bietet in diesem Jahr nicht nur ein abholbares Menü für zu Hause, sondern auch ein Silvestermenü in den beiden nebeneinander liegenden Restaurants des Hotels El Llorenç Parc de Mar: Tannur und Dins. Da gibt es eine Meeresfrüchteauswahl, Ravioli, gefüllt mit Foie und Apfel, gefüllte Rotbarbe, Rind mit Trüffeln und einen Mitternachtssnack. Der Preis: 160 Euro plus optional passende ­Getränke für 50 Euro. Reservierung unter:

www.dinssantitaura.com

Mar de Nudos in Palma

In dem schönen Lokal von Marco Di Loreto, ­direkt an der Hafenmole von Palma gelegen, gibt es direkt nach dem Dinner eine große Party. Das Menü beinhaltet etwa Jakobs­muscheltatar, Entenravioli, Wolfsbarsch und Kalbsfilet. Der Preis: 195 Euro. Reservierung: reservas@mardenudos.com, Website: www.mardenudos.com

Shaka in Palma

Das exzellente hawaiianisch-asiatische Restaurant Shaka von Matias Provvidenti an der Plaça Raimundo Clar bietet etwa Austern, Entenrolle mit Apfel, Butterfisch mit Miso und Honig und Angusfilet mit Feigen und Portwein. Der Preis: 85 Euro (inklusive Begrüßungssekt, aber ohne weitere Getränke). FB: Shaka Restaurante. Maleva, das zweite Restaurant von Provvidenti, gerade erst eröffnet und gegenüber dem Shaka, ist fokussiert auf Fleisch bester Qualität. Hier gibt es ­Kalbsbries, hausgemachte Chorizo criollo, Tin­tenfisch und Jakobsmuscheln vom Grill, ­Angusfilet, argentinischen Käse, Bauchspeck mit Früchtesauce, gefüllte Wachtel oder ­Entrecôte. Der Preis: 100 Euro (inklusive Begrüßungssekt, aber ohne Getränke, dafür gibt's Trauben und einen Piccolo-Sekt, um anschließend auf dem Rathausplatz weiterzufeiern). Tel.: 638-34 78 90. FB: Maleva

