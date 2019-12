Drei Tipps fürs Wochenende und Weihnachtsgottesdienste

Wer zum dritten Advent (15.12.) einen Bummel durch Palma de Mallorca unternimmt, wird ihre Bommel nicht übersehen. Zur fünften Ausgabe des „Ball Important a Mallorca" werden auf dem Paseo del Borne Hunderte Weihnachtsmänner und -frauen zum gemeinsamen Line Dance erwartet. Der Veranstalter erwartet um die 1.200 fast identisch verkleidete Teilnehmer, zumeist mittleren Alters. Organisiert wird der Tanz von dem Verein Line Dance Balear, der auch 50 Vortänzer stellt. Sie erscheinen in einem bis jetzt noch geheimen Kostüm. Getanzt wird zu 36 Liedern, die ohne Pause abgespielt werden. Los geht es mit Weihnachtsliedern. „Wir haben aber auch klassische und aktuelle Songs im Programm", sagt Veranstalter Joan Morro. Wer will, kann sich dem bunten Treiben anschließen und mittanzen. „Es ist einfacher, als es aussieht. Die Tanzschritte kann man locker nachmachen", sagt Joan Morro. Wie es zu Weihnachten üblich ist, geht es auch um Wohltätigkeit. Mit dem Line Dance soll Mitmenschen geholfen werden, die Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen. So sammelt der Veranstalter Spenden für das Rote Kreuz. Um folgende Nahrungsmittel wird gebeten: Öl, Nudeln, Reis, Zucker, Kekse, Kakaopulver, Milch, Thunfischdosen, Sardinendosen, Hülsenfrüchte und Tomatensauce. Los geht das Spektakel um 18.30 Uhr.



Santa Lucía in der Kathedrale

Santa Lucía ist für die Schweden ein wichtiger Tag. Die Heilige wird dieses Jahr von der 15-jährigen Vendela Mannberg dargestellt. Ein Konzert der schwedischen Schule steigt am Freitag (13.12.) in der Kathedrale.

Mandelmilchmesse in Marratxí

Der Ortsteil Pla de na Tesa in Marratxí steht am Sonntag (15.12.) im Zeichen der Mandelmilchmesse. Auf dem Kirchplatz gibt's neben Mandelmilchprodukten auch Kunsthandwerk, Oldtimer und Dudelsackspieler.

Deutschsprachige Weihnachtsgottesdienste

Rund um Weihnachten gibt es auf Mallorca eine ganze Reihe an deutschsprachigen Gottesdiensten.

Zunächst findet am 24. Dezember ein ökumenischer Gottesdienst in der Kathedrale statt, um 15.30 Uhr und um 17 Uhr.

Am 1. Weihnachtsfeiertag (25.12.) gibt es um 10 Uhr eine Heilige Messe in der San Fernando Kirche an der Playa de Palma sowie in Cala Millor. Um 12 Uhr findet die Festmesse in der Santa Cruz Kirche in Palma statt.

Am 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.) treffen sich um 10.30 Uhr deutschsprachige Residenten und Touristen, um in der weißen Strandkirche San Fernando an der Playa de Palma die Heilige Messe zu feiern. /sw