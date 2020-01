Mandelblüte auf Mallorca: Es geht schon wieder los!

Huch, ist auf Mallorca etwa schon Frühling? In Calvià wurde MZ-Leser Achim Bauer bei einem Spaziergang von den ersten Mandelblüten überrascht. Seien Sie beruhigt. Wie ein Blick in unser Mandelblüten-Archiv zeigt, ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass schon im Dezember einige Mandelbäume ausschlagen. Überraschen Sie uns doch auch und laden Sie hier ein Bild von Ihren Erlebnissen hoch. Wir freuen uns!

Wann beginnt die Mandelblüte auf Mallorca?

Es gibt kein eindeutiges Datum für den Beginn der Mandelblüte auf Mallorca, da diese von der Baumsorte, dem Standort und natürlich dem Wetter abhängt. Die volle Blütenpracht entfaltet sich häufig zwischen Mitte Januar und Mitte Februar. Sobald ein paar Tage heftiger Wind bläst, werden freilich die meisten Blütenblätter abgerissen und neue kommen nach.

Wo kann ich die Mandelblüte auf Mallorca beobachten?

Auch das hängt vom Wetter und vom Zeitpunkt ab. In schattigen Tälern blühen die Mandelbäume später als an sonnigen Südhängen. Die MZ kennt die schönsten Wanderwege während der Mandelblüte auf Mallorca. Eine besondere Auswahl finden Sie hier. /tg