Wo Sie die Heiligen Drei Könige in Palma de Mallorca antreffen

Wie werden sie dieses Jahr daherkommen? Am Sonntag (5.1.) ziehen die Heiligen Drei Könige wieder durch Palma de Mallorca – und die Stadt strömt zu ihnen. Caspar, Melchior und Balthasar gehen um 18 Uhr an der Alten Mole an Land. Der folgende Umzug, die „Cavalcada", hat mit 21 Wagen und über 300 bunt verkleideten Teilnehmern schon fast Karnevalsqualitäten.

Die drei Weisen drehen eine Runde durch die Innenstadt und grüßen schließlich vom Balkon des Casal Solleric die Menge (s. Karte). Daniel Puig, der künstlerische Leiter des Umzugs, hat wieder neue Kostüme entwerfen lassen. Melchior wird als König des Nordens Weiß, Grau, Silber und Hellblau tragen. Gaspar repräsentiert den Orient und wird mit Erdfarben und Schulterpolstern ausgerüstet. Balthasar soll an die afrikanische Savanne erinnern mit Federn, Glitzer, Gold und Tiermotiven. „Wir haben die Tuniken und Kronen modernisiert", sagt Daniel Puig. Auch die vier Führungswagen haben ein neues Thema, sie sollen die vier Jahreszeiten symbolisieren. Hinzu kommt diesmal auch ein Wagen der MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca". Während des Umzugs werden 7.500 Kilogramm Süßigkeiten verteilt. Die Ankunft der Heiligen Drei Könige läutet laut spanischer Tradition die Zeit für die Bescherung ein. Auch in den anderen Städten und Dörfern der Insel wird das entsprechend zelebriert. In Cala Millor, Cala Ratjada, Palmanova, Puerto Portals, Sóller, Port Adriano, Arenal und Palma de Mallorca kommen die Könige mit dem Schiff an. Oftmals wird heiße Schokolade angeboten, in Artà verteilen die Könige beim Einzug in die Kirche Transfiguració del Senyor Geschenke (19.30 Uhr). Weitere Umzüge finden Sie im Veranstaltungskalender der MZ.