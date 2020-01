Termine und Tipps zu Sant Sebastià 2020: So feiert Palma de Mallorca

Einmal im Jahr ist in Palma de Mallorca so richtig der Teufel los: zum Patronatsfest der Balearen-Hauptstadt am Festtag des Heiligen Sebastians, genannt Sant Sebastià. Den Höhepunkt bildet dabei die Nacht von Sonntag (19.1.) auf den eigentlichen Feiertag am Montag (20.1.). Am Vorabend gibt es in der Innenstadt Umzüge, Volkstanz und Konzerte, auf den Straßen wird gegrillt.

Das Festprogramm



Zu den weiteren Terminen des insgesamt zweiwöchigen Festprogramms gehören unter anderem, Tiersegnungen (Fr. 17.1.), Brötchenverköstigungen (Sa. 18.1.), eine kollektive Fahrradausfahrt (Mo. 20.1., S.3), ein Foto-Marathon (So. 26.1.) und ein abschließender Feuerlauf (26.1.). Werfen Sie einen Blick in den Veranstaltungskalender der MZ zum Thema Sant Sebastià.

Ein Programm veröffentlicht die Stadt unter www.palma.cat.

Stadtfest selbst gemacht

Immer mehr Freundesgruppen beleben Palmas Patronatsfest Sant Sebastià. Das will koordiniert sein.

Konzerte an vier Tagen in der ganzen Stadt

Bereits am Samstag (18.1.) geht es mit den Konzerten los. Auf der Plaça Joan Carles gibt es ab 20 Uhr spanischen Pop. Die Konzerte am Sonntagabend sind dann auf sieben Bühnen verteilt. Los geht es ab 20.30 Uhr. Auf der Plaça d'Espanya gibt es Pop-Musik, beispielsweise von Funambulista.

Rock, Metal und Punk wird auf der Plaça Joan Carles gespielt. Vor Hinds ist dort der bekannte mallorquinische Sänger Luis Albert Segura dran.

Auf der Plaça de la Reina erklingen Flamenco und Rumba, auf dem Rathausplatz Jazz und Soul. Ein Highlight dort ist der Auftritt des Kubaners Chuchito Valdés, Sohn von Chucho und Enkel von Bebo Valdés. Elektronische Beats dröhnen auf der Plaça Sa Feixina. Auf der Plaça del Olivar läuft Swing und Salsa. Einen Musik-Mix gibt es auf der Plaça Major. Weitere Konzerte gibt es am 20. und 25. Januar auf der Plaça d'Espanya.

Indie-Rock-Band Hinds

Die spanische Indie-Rock-Band Hinds spielt bei den Konzerten zu Sant Sebastià.

Ordentlich Fleisch zum Stadtfest auf den Grill packen

Sonntagabend (19.1.) steht Gegrilltes auf dem Speiseplan. Viele Bars stellen zu Sant Sebastià den Grill vor das Lokal und bieten das rohe Grillgut dazu an. Bei selbst mitgebrachten Speisen sollte vorher um Erlaubnis gefragt werden!

Den Feiertag mit einer Radtour begehen

Selbst wenn sie in den vergangenen Jahren häufiger wegen Regen ausgefallen ist, geben die Mallorquiner ihre Tradition nicht auf, an Palmas Feiertag Sant Sebastià mit dem Rad durch die Hauptstadt zu fahren. Geplant ist, dass am Montag (20.1.) zum Sant- Sebastià-Feiertag an die 11.000 Teilnehmer sich um 12 Uhr auf dem Rathausplatz in Palma auf die Räder schwingen und sechs Kilometer bis zum Sportkomplex Son Moix radeln.

Die Strecke führt über die Avenidas, den Paseo del Borne, die Rambla und den Camí de Jesús. „Die Ausfahrt wurde vor 42 Jahren eingeführt, um den Mallorquinern die neuen Sportanlagen zu zeigen und zu beweisen, dass man vom Zentrum aus einfach mit dem Rad hinfahren kann", sagt eine Sprecherin der CaixaBank, die die Diada unterstützt. Einschreiben kann man sich kostenlos unter elitechip.net oder auch direkt vor dem Start.