Vier MZ-Freizeittipps fürs Wochenende und danach

Von nachgeholten Tiersegnungen über die Radausfahrt Diada Ciclista bis zu den Feierlichkeiten zum 16. Geburtstag des Museums Es Baluard in Palma de Mallorca. Was am Wochenende und danach auf Mallorca los ist.

Wie war es einst, Zutritt zu einem der Stadtpaläste in Palma de Mallorca zu bekommen? Eine Ahnung davon will am Samstag (25.1., 18.30 Uhr) eine humorvolle szenische Führung durch den Palast Can Balaguer vermitteln.

Mehr Informationen zu Führung gibt's im MZ-Veranstaltungskalender.



Tiersegnungen und Radausfahrt

Das Unwetter hat nicht nur viele Konzerte zu Sant Sebastià, sondern auch viele Tiersegnungen zu Sant Antoni verhindert. Letztere werden ebenso wie die Radausfahrt Diada Ciclista nachgeholt. Die Ausfahrt findet am Sonntag (26.1.) statt.

Mehr Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie im MZ-Veranstaltungskalender.



Theater- und Museumsbesuch

Im Theater Catalina Valls in Palma de Mallorca ist am Mittwoch (29.1.) der Dokumentarfilm „Everyone ­Stares" zu sehen. Mit Aufnahmen von Drummer Stewart ­Copeland werden darin die Anfangsjahre der Band The Police erzählt.

Mehr Informationen zum Theater-Event finden Sie im MZ-Veranstaltungskalender.

Das Museum Es Baluard feiert kommende Woche Donnerstag (30.1.) seinen 16. Geburtstag mit der Installation „Phasing Rain". Sie thematisiert den Klimawandel.

Weitere Informationen zum Geburtstags-Event des Museums gibt es im MZ-Veranstaltungskalender. /sw