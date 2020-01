Im Kajak durch halb Mallorca, von Alaró bis Playa de Muro

Kann man per Kajak von Alaró in der Inselmitte von Mallorca bis nach Playa de Muro an der Ostküste gelangen? Biel Amer hat jetzt gezeigt, dass es geht: Der mallorquinische Elektriker unternahm die Reise erfolgreich Ende vergangener Woche, wie er der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtete.

Zwar gibt es auf Mallorca keine Flüsse, allerdings führen die Sturzbäche der Insel nach intensiven Regenfällen durchaus Wasser. Um die Reise zu unternehmen, mussten nun zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen mussten kräftige Regenfälle die torrentes von dem dort befindlichen Unrat reinigen. Zum anderen brauchte es weitere Regenfälle, um genügend Wasser zum Navigieren vorzufinden. Die Unwetter im Dezember und Sturmtief Gloria leisteten in dieser Hinsicht ganze Arbeit.

Amer ist kein erfahrener Kajak-Fahrer. "Für das Abenteuer habe ich mir eigens ein Kajak gekauft und einen Neoprenanzug geliehen." Die Route im Torrent de Solleric von Alaró Richtung Osten: Consell, Biniali, Sencelles, Jornets, Costitx, Llubí, Mur, sa Pobla. Dort ging es weiter im Torrent de Sant Miquel bis zum Feuchtgebiet s'Albufera und Playa de Muro.

Die Reise dauerte vom 22. bis 24. Januar. Immer wieder hätten große Mengen Schmutz und Unrat die Fahrt verzögert. Bei der Ankunft an der Playa de Muro standen dann Beamte der Guardia Civil neben dem Sturzbach - Zufall, wie sich herausstellte. "Ich dachte schon, sie hätten auf mich gewartet."