Mandelblüten, Jazz, Akrobatik: die MZ-Tipps fürs Wochenende

Die Los Bravos spielen wieder

Nach jahrzehntelanger Pause lebt eine Mallorca-Kultband wieder auf. Die neuen und alten Los Bravos spielen am Freitag (31.1.) im Teatre Principal in Santanyí ein ausverkauftes Konzert vor rund 180 Zuschauern (Carrer Bisbe Verger, 38), Samstag gibt es ab 19 Uhr einen zweiten Termin (12 Euro, Vorverkauf in Estudi Bordoy, Carrer de Cas Majoral, 15).

Die Band entstand 1965 auf Mallorca. 1968 landeten die Los Bravos mit dem Gassenhauer „Black is Black" in den Billboard Hot 100 in den USA auf Platz 51. Bekannt wurden sie erneut, nachdem Regisseur Quentin Tarantino ihren Song „Bring a Little Lovin" 2019 in seinem Film „Once Upon a Time in Hollywood" (Es war einmal in Hollywood) prominent verwendete. Den Schwung nutze Miguel Vicens, um eine neue Crew zu casten. „Die Musiker wohnen alle in Santanyí, ich kenne sie von verschiedenen Auftritten." Gespielt werden die Klassiker, aber es gibt auch schon zwei neue Stücke. „Wir sind in Kontakt mit Konzertveranstaltern auf dem Festland, um eine Tour zu starten." Dann werden die jungen Musiker Sergi Tomás (Schlagzeug), Marc Grimalt (Bass), Joan Prohens (Gitarre), Jaime Amengual



Akrobatik im Trui Teatre

Mit dem Bühnenprogramm „Dream Journey" kommt der Gran Circo Acrobático de China wieder nach Mallorca. Im Trui Teatre präsentiert das Ensemble ab Freitag (31.1.) waghalsige Zirkus- und Tanzakrobatik.

Jazz aus der Seele

Mit intensiver und eindringlicher Stimme präsentiert Jessica Gall am Sonntag (2.2.) „Jazz aus der Seele" auf der Kulturfinca Son Bauló. Die Singer-Songwriterin aus Berlin stellt eine Auswahl ihrer besten Songs vor und wird dabei von ihrem Produzenten Robert Matt auf dem Klavier begleitet.

Mandelblütenfest

Wenn die weißen und rosafarbenen Blüten die Besucher auf die Insel locken, wird es Zeit für das Mandelblütenfest in Son Servera. Zum elften Mal gibt es am Sonntag (2.2.) auf der Finca Ses Cases de Ca s'Hereu zahlreiche Verkaufsstände mit Produkten aus der Steinfrucht.

Magische Acht

Es könnte klappen mit der Sonne: Wer das Phänomen der Magischen Acht in der Kathedrale von Palma de Mallorca noch nicht live gesehen hat, bekommt am Sonntag (2.2.) wieder Gelegenheit.

Wann's losgeht und wie das Spektakel bei den vergangenen Malen ablief, lesen Sie im MZ-Kalender.