Noch ideenlos vor dem Wochenende? Hier vier Veranstaltungstipps

Megamarsch feiert Premiere auf Mallorca

Eigentlich sind die Inselbewohner mit langen Märschen vertraut, schließlich pilgern Anfang August Jahr für Jahr Tausende beim Nachtmarsch „Lluc a Peu" 48 Kilometer von Palma zur Wallfahrtsstätte in der Tramuntana. Trotzdem hat es der in Deutschland 2016 von Marco Kamischke und Frederick Hüppke gegründete Megamarsch, der dort bereits 16 Mal stattfand und zu einer bekannten Marke geworden ist, erst jetzt nach Mallorca geschafft. Am Samstag (8.2.) werden rund 800 Teilnehmer in zwölf Stunden zum ersten Mal 50 Kilometer rund um Alcúdia wandern. Eine Zeitmessung gibt es nicht.

Schlachtfest in Sant Joan

Am Samstag (8.2.) findet im Restaurant Hortella d'en Cotanet ein Schlachtfest statt. Dazu gibt's Musik von den Dudelsackspielern Pau i Càndid, Indigests und Reggaetonpare.

Für Filmmusik-Liebhaber

Ob "Aladdin", "Jurassic World" oder "Fluch der Karibik". Im Auditorium spielt das Film Symphony Orchestra am Samstag und Sonntag (8./9.2.) die besten Songs aus bekannten Filmen.

Orgelfestival

Am Samstag (8.2.) beginnt zudem die zweite Ausgabe des Internationalen Orgelfestivals in Palma de Mallorca. Den Auftakt macht Dr. Krystian Skoczowski aus Hanau.

/sw