Auch das noch: Mallorca-Bier mit Ensaïmada, Sobrassada und Es-Trenc-Salz

Die Tendenz, immer ausgefallenere und möglichst lokale Produkte auf Mallorca zu vermarkten, hat zu einer neuen heimischen Biersorte geführt: Die Brauerei Adalt aus Palma füllt neuerdings Ensaïmada-Bier ab.

Bei der neuen Kreation halfen der Koch Eduardo Martínez (Brut Restaurant, Llubí) und der Konditor Tomeu Arbona (Fornet de la Soca, Palma): "Wir haben eine inseltypische Spezialität wie die Ensaïmada mit der deutschen Biersorte Gose kombiniert, die einen leicht salzigen Geschmack hat, der in diesem Fall mit Salz vom Es Trenc erreicht wird", erklärt Martínez. Konditor Arbona stellte Ensaïmada mit Aprikosen aus Porreres und Sobrassada vom Schwarzen Schwein her, die mit dem Biersud zusammen fermentierte.

Das Produkt ist ein fruchtiges Bier, in dem der Geschmack nach Aprikose und Salz hervorstechen. Neben der alkoholischen Gärung wird im Brauprozess auch auf die Milchsäuregärung gesetzt, was dem Produkt eine leicht säuerliche Note und den Namen 'Lassi Gose amb Ensaïmada' beschert. Die ersten 300 Flaschen und sechs Fässer des Bieres werden zunächst in der Adalt-Brauerei, im Brut Restaurant und in der Konditorei Fornet de la Soca sowie der Bierhandlung Cervezas del Mon in Santa Catalina verkauft.