Kirmes Fira del Ram öffnet die Pforten

In den Wochen vor Ostern beginnt auf Mallorca traditionell die Kirmes Fira del Ram. In diesem Jahr startet der Jahrmarkt am Donnerstag (27.2.) um 16.30 Uhr. Bis zum Sonntag nach Ostern (19. April) kann man die 170 Buden und Fahrgeschäfte besuchen.

Die Fira del Ram ist montags bis donnerstags von 16.30 bis 23.30 Uhr geöffnet, freitags von 16.30 bis 1 Uhr, samstags von 11 bis 1 Uhr. Sonn- und feiertags öffnen die Buden von 11 bis 23.30 Uhr. Weil die Schüler am Freitag (28.2.) schulfrei haben sind die Fahrgeschäft ausnahmsweise auch am Freitag ab 11 Uhr offen. Der Festplatz Son Fusteret am Stadtrand von Palma ist mit der Busline 10 oder mit der U-Bahn zu erreichen.