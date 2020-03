Endlich Wochenende! Was auf Mallorca geboten ist

Wer den Tourismusboom Revue passieren lassen will, kann am Freitagabend (6.3.) die Ausstellung mit Bildern des 2016 verstorbenen Fotografen Josep Planas in Calvià im Westen von Mallorca besuchen.

Mehr Informationen zum Veranstaltungsorte und den Zeiten gibt es im MZ-Veranstaltungskalender.



Die Riesenfiguren (gegants) und Großköpfe (capgrossos) gehören zu jedem mallorquinischen Fest und spielen eine wichtige Rolle in der Folklore der Dörfer und Städte Mallorcas. Zumindest ein Teil dieser Figuren und Darsteller trifft sich am Samstag (7.3.) zum gemeinsamen Umzug durch Pollença.

Die Possessió Can Bosch in Pollença besichtigen

Alles auf Deutsch: Am Sonntag (8.3.) können Interessierte das Haupthaus, die Kapelle, Ölpresse und den Garten der Possessió Can Bosch in Pollença besuchen. 25 Euro kostet die Führung.

Deutsches Kino bei Casa Planas