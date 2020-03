100 Jahre alt werden in Zeiten des Coronavirus

Da wartet man 100 Jahre auf einen dreistelligen Geburtstag und dann sowas: Wegen der Coronakrise musste Toni Estelrich Adrover seine Geburtstagsfeier verschieben.

1920 wurde er im Dorf Calonge in der Gemeinde Santanyí im Südosten von Mallorca geboren. Dort wohnt er noch heute. In seiner Jugend arbeitete er als Landwirt, während der Nachkriegszeit leistete er sieben Jahre lang seinen Militärdienst in Es Mercadal und La Mola auf Menorca. Später wurde er Schafhirte.

Vor zwei Jahren verstarb seine Frau Catalina Julià Valens, mit der er eine Tochter hat. Die Feier wird sicher nachgeholt werden.

