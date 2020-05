TV-Tipp: Mit dem durch die Bergwelt auf Mallorca streifen

So schöne Ausblicke bieten sich beim Wandern auf Mallorca.

So schöne Ausblicke bieten sich beim Wandern auf Mallorca. Foto: HR

Echten Mallorca-Fans ist das natürlich nicht verborgen geblieben: In der Serra de Tramuntana lässt sich ganz vortrefflich wandern. Auch ein Fernsehteam hat sich auf den Weg durch das Gebirge gemacht und eine Wander-Reportage gedreht.

Mit der Kamera begleiten die Autoren des Films Wanderer auf der Ruta de Pedra en Sec. Der Trockensteinmauerweg beginnt im Südwesten der Insel, in Port d'Andratx und führt von dort aus über die Bergdörfer Estellencs und Esporles bis ins Sóllertal. Von dort geht es vorbei an den höchsten Bergen der Insel bis zum Cap de Formentor ganz im Norden. Auf den Wanderungen kommend die Ausflügler auch mitten hinein in die beeindruckende Bergwelt der Tramuntana, unter anderem auf den knapp 1.000 Meter hohen Mola de s'Esclop und über den bekannten, eigens für den Erzherzog Ludwig Salvator ausgebauten Reitweg zu Füßen des Teix-Massivs.

Die 45-minütige Reportage "Die Bergwelt Mallorcas - Wandererlebnis Tramuntana" wird am Mittwoch (6.5.) um 21 Uhr ausgestrahlt. /jk