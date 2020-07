So schön kann Mallorca-Urlaub trotz Corona sein

Am Flughafen von Mallorca nerven die Gesundheitskontrollen, am „Ballermann" stehen feierlustige Touristen vor verschlossenen Bars und die Maskenpflicht ist bei 30 Grad auch nicht gerade angenehm. Keine Frage: Mallorca-Urlaub in Zeiten von Corona birgt für jeden Reisenden die ein oder andere Einschränkung. Doch die Medaille hat ja bekanntlich immer zwei Seiten. Zahlreiche Urlauber erleben ihre Lieblingsinsel in diesem Sommer so ruhig und idyllisch, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die MZ hat sich in Touristenorten umgehört – und ist auf viele Besucher gestoßen, die der außergewönlichen Situation durchaus auch Vorteile abgewinnen können.

Lesen Sie in der aktuellen Print-Ausgabe der Mallorca Zeitung (im Abo auch in Deutschland erhältlich) oder hier im E-Paper, was Urlauber in Cala Ratjada, Peguera und an der Cala Mondragó in diesen Tagen besonders an Mallorca schätzen - und warum viele froh sind, trotz Corona angreist zu sein. /somo