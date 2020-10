Mallorcas magische Acht von Deutschland aus sehen

2020 ist ein digitales Jahr. Da macht auch die Kirche mit. Die "magische Acht" in der Kathedrale von Palma de Mallorca gibt es dieses Mal als Live-Stream. Am Mittwoch (11.11) ist es soweit.

Zwei Mal im Jahr - in der Regel am 2. Februar und 11. November - scheint die Sonne in den Morgenstunden durch die Rosette an der Ostfassade, sodass ein hell-bunter Lichtkreis auf die gegenüberliegenden Seite unter die kleinere Rosette der Westfassade projiziert wird. Eine lückenlose Acht entsteht. In Nicht-Corona-Zeiten kamen stets zahlreiche Besucher in der Kathedrale zusammen, um das Spektakel anzusehen.

Ab 8.15 Uhr gibt es das Schauspiel diesmal auf dem Youtube-Kanal der Kathedrale (hier klicken).

Lesen Sie hier weiter, warum die "magische Acht" reiner Zufall ist. /rp