Vor 25 Jahren schaffte Mallorcas Schuhmarke Camper den Durchbruch

So sehen die schmucken Treter aus. Foto: Camper

Was haben Papst Ratzinger, Nicole Kidman und Pep Guardiola gemeinsam? Die Schuhe! Sie alle haben schon mal "Pelotas" getragen. Mit der Kollektion wurde Mallorcas Schuhfabrikant Camper vor 25 Jahren berühmt.

"Wir haben mit etwas Ironie in die Vergangenheit geblickt und uns auf die Anfänge vom Fußball, Baseball und Tennis fokussiert. Es sollte ein Retro-Look sein", beschreibt Unternehmenssprecherin Andrea Cortes de Lacour den Beginn der Kollektion 1995. Charakteristisch für die "Pelotas" ist die Kautschuksohle mit 87 Noppen.

Mit diesem Stil hat Camper neue Schuhe geschaffen, die es so vorher nicht auf dem Markt gab. Die sportlichen Treter waren alltagstauglich. Ein Konzept, was bis heute bei vielen Schuhmarken existiert. "Für uns war es eine Revolution. Es hat uns geholfen, uns auf dem internationalen Markt zu etablieren", so die Sprecherin.

Heute gibt es die "Pelotas" in mehr als 650 Varianten. "Dieses Jahr haben wir anlässlich des Jubiläums eine lebenslange Garantie eingeführt." /rp