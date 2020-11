Ran an die Häppchen bei der TaPalma!

Schon zum 16. Mal steigt ab Mittwoch fünf Tage lang (25. bis 29. November) die TaPalma. Pandemiebedingt ist die Anzahl der teilnehmenden Lokale geringer als noch 2019, als es 40 waren. Zu den nunmehr 20 diesjährigen Teilnehmern gehören etwa Maleva und Shaka von Matias N. Provvidenti, El Puente Arrocería & Tasca, Assaona, Nola, Emblemàtic, Ses Coves de Génova, das Lokal des Restaurantverbands-Präsidenten Alfonso Robledo, sowie natürlich der Vorjahressieger Catalina la Fina von und mit Xema Álvarez. Mittags wie abends werden die teilnehmenden Lokale in ihren Restaurants ihre Tapas-Kreationen präsentieren. Wie in den Vorjahren werden nicht nur zwei verschiedene Tapas zum Preis von je 2,50 Euro ­angeboten, sondern in einigen Lokalen auch ­leckere Cocktails (4 Euro).

Auch dieser TaPalma ist ein Wettbewerb vorgeschaltet, der am Montag (23. November) von 16 bis 20 Uhr im Kongresszentrum ausgetragen wird. Von einer Fachjury ­unter Vorsitz des mehrmaligen TaPalma- und nationalen Tapa-Wettbewerb-Siegers Igor ­Rodríguez (er nimmt außer Konkurrenz mit dem Lokal El Bandarra teil) werden im Vorfeld fünf Finalisten ausgewählt, die am 23. N­ovember in der Sparte „Freie Tapas" antreten, und fünf weitere für den Wettbewerb „Thematische Tapas unter Nutzung eines Quely-Keks". Hinzu kommt der Wettbewerb der Barkeeper.

Neu ist in diesem Jahr der Fachkongress „Foro TaPalma", ebenfalls am Montag von 9.30 bis 14 Uhr im Kongresszentrum. Zu Wort kommen Profis der Gastro-Branche, darunter auch Sterneköche. Im Fokus stehen sicherlich die Zukunft der Gastronomie und die Möglichkeiten, wie man in diesen Zeiten „überleben" kann. Weitere Themen sind Nachhaltigkeit und Qualitätstourismus. Bei Wettbewerb und Forum sind jeweils maximal 150 Zuschauer erlaubt, die allerdings alle vor Ort einen kleinen Corona-Schnelltest absolvieren müssen. Hierbei wird mit der Klinikgruppe Quirón Palmaplanas kooperiert. Zusätzlich werden beide Veranstaltungen vom privaten Fernsehsender Fibwi übertragen.

Die TaPalma ist eine wichtige und gerade jetzt für viele Lokale (über-)lebenswichtige Veranstaltung. Ein potenzieller Erfolg verschafft der arg gebeutelten Gastronomie wieder neue Motivation. Also: Hingehen!

www.tapalma.es, Facebook: TaPalma

TEILNEHMER

BARS MIT COCKTAILS

ALEXANDER LOUNGE BAR

C/. Monsenyor Palmer, 2

Di.– So. 18–24 Uhr

Black & White: Mix aus Rum und ­Likören mit Schokosirup, Sahne und Kakao

BLUE AGAVE

C/. Cerda, 4

Mi.–So. 10.30–24 Uhr

Agazal: Gin, Mezcal, Kiwi-Püree,

Maracuya-Sirup, Eiklar und Limone

CAOBA

C/. Sant Magí, 61

Mo.–Sa. 18.30–24 Uhr

Atahualpa: Brandy, Chartreuse,

Zitronensaft, Zuckersirup, Pfirsich-

Bitter und Johannisbrot-Pulver

EMBLEMÀTIC

Av. Gabriel Roca, 1

Di.–So. 10–24 Uhr

PACHAMA COCKTAIL BAR

C/. Monsenyor Palmer, 5

Täglich 16.30–24 Uhr

Mutter Erde: Tiki-Cocktail

mit Whisky, Rum, Zitrone, Mango, Ananas und Mandelsirup.



LOKALE MIT TAPAS

ASSAONA GASTROBEACH CLUB

Passeig Portitxol, s/n

Täglich 10–20 Uhr

– Bacalao mariniert in Orangen-Miso auf Sellerie-Mousse

– Thunfisch-Tatar mit Quely-Keks

CATALINA LA FINA (TAPAS):

C/. Cotoner, 38

Di.–Sa. 20–23 Uhr, Sa. 13–15.30 Uhr

– Spanferkel mit Kartoffelchips

– Cheesecake auf Quely-Basis mit

Tomatengelatine und Makrele

EL BANDARRA

C/. Can Brondo, 5

Di.–Sa. 13–16 Uhr,

19.30–23 Uhr

– Brotsnack mit Rind, Mango und

Hummus

– Marinierter Lachs mit Kaffee, Käse und Apfel

JASMINTHING

C/. Torrent, 4

Täglich 12.30–16.30 Uhr,

19.30–24 Uhr

– Reispizza mit Lachs, Algen, Garnelen und Zwiebel

– Vietnamesische Röllchen mit Thai-Sauce

LA BOHEMIA

C/. Illa de Xipre, 12

Do.–So. 12–23 Uhr

– Mallorquinische Röllchen mit Schwein, Kohl und süßsaurer Sauce

– Quely mit Rinderbäckchen und

Kartoffelpüree

LA TRASTIENDA

C/. La Rambla, 17

Mo.–Sa. 10–24 Uhr

– Fleischragout zwischen Kristallbrot

– Garnelenkroketten in Quely-Mantel

L'INFORMAL TACOS

Plaça Nova de la Ferreria, 5

Mo.–Sa. 13.30–16 Uhr, 19.30–23 Uhr

– Toast mit Schweinefleisch, Apfel-­Sellerie-Salat und Chili-Sauce

– Taco mit Hühnerragout und

knusprigen Keks-Mais-Bröseln

MALEVA

C/. Can Salat, 1

Mi.–So. 13.30–15.30 Uhr, 19.30–24 Uhr

– Tortilla mit Tintenfisch vom Grill

NOLA

C/. Sant Magí, 13

Mi.–So. 18.30–23.30 Uhr

– Geräucherte Muschel in Weinreduktion mit Maisbrot

– Kartoffel im Gnocchi-Stil im Quely-Mantel mit Pflaumen-Rum-Sauce

PROSECCO SANTA CATALINA

C/. Sant Magí, 48

Täglich 11–23 Uhr

– Knusprige Mini-Lasagne mit

Käseschaum und Knusper-Parmesan

– Carbonara-Krokette auf Keks

mit Käsecreme und Knusper-Speck

SES COVES DE GÈNOVA

C/. Barranc, 45

Di.–Do. 10–17 Uhr, Fr.–Sa. 13–17 Uhr, 20–23 Uhr, So. 10–18 Uhr

– Coca mit Calçots, Romesco-Sauce und Haselnüssen

SHAKA

C/. Hostal de Santanyí, 11

Mo. 18.30–24 Uhr,

Di.–Sa. 13–24 Uhr

– Lachs auf Bananen-Taco mit Ananas, Zwiebel, Ingwer und Ponzu-Sauce

– Algen-Keks, belegt mit Lachs, Thunfisch, Wolfsbarsch und Wachtelei

SHAWADELI

C/. Sant Magí, 18

Täglich 13–16 Uhr, 18–24 Uhr

– Falafel mit Feta-Käse und

Shawa-Sauce

TASCA ARROCERÍA EL PUENTE

C/. Monterrey, 66

Di.–Sa. 13–16 Uhr,

Fr.–Sa. 19.30–22.30 Uhr

– Teigtasche mit frittiertem Spanferkel und Sellerie-Emulsion

– Dunkle Coca mit Tintenfisch

VERVIN

C/. Fábrica, 18

Mi.–So. 18–23 Uhr

– Mallorquinisches Küchlein mit

Mandelcreme, Orangenkompott und Palo-Karamell

– Vegetarischer Hotdog mit Seitan-Würstchen, Quely-Keks, Zwiebeln und Joghurt