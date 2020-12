In diesen Läden können Sie auf Mallorca Tee kaufen

Eduardo Geijo hat in seinem Teeladen Tea Ritual nahe der Plaça Major (C/. de les Monges, 6, Bajos) in Palma de Mallorca so besondere Sorten im Angebot, dass sogar Kunden aus England auf der Insel bestellen. „Einem bekannten Jazz-Musiker etwa, der einmal auf Mallorca zum Urlaub war, schicke ich alle zwei Monate ein großes Paket mit einem halben Kilo blauem Tee mit Yasmin nach London. Es ist eine besondere Sorte. Trotzdem war ich anfangs verwundert, schließlich gibt es in London riesengroße Teegeschäfte, und die Teekultur dort ist ja generell sehr ausgeprägt", erzählt Geijo beim MZ-Besuch Ende.

Der 50-Jährige aus León hat sich auf Tees aus Ursprungsländern wie Japan, Indien, China, Nepal, Afrika, Südamerika oder auch Irland oder Portugal spezialisiert und derzeit rund 200 Sorten im Angebot, darunter etwa eine Rooibos-Teemischung mit Apfelstrudelgeschmack, Schwarztee mit Kakao und Haselnüssen, ökologische Matchatees oder lokale Sorten aus Olivenbaumblättern und aus Inselpflanzen gewonnenen Ölen. Gewöhnlichere Sorten kosten ab 5 Euro, ganz besondere bis zu 70 Euro pro 100 Gramm.

Endlich ein eigener Laden

Auch die Auswahl an Kannen und Tassen lokaler, nationaler und internationaler Händler sowie die an Räucherstäbchen mit passenden Accessoires ist groß. Vor der Pandemie bat ­Geijo in einer kleinen an den Laden angehängten Stube auch Teeproben in Kleingruppen oder Workshops an. Während der Ausgangssperre war dann sogar das Verkaufslokal zwei Monate geschlossen. „Ich habe erst erfahren, dass ich es weiterhin geöffnet hätte lassen ­dürfen, als sie schon vorbei war", erzählt der Teeliebhaber, der seinen Traum, ein Lokal zu eröffnen, 2012 endlich realisieren konnte. Zuvor hatte er lange als Informatiker in Hotels gearbeitet, war dann aber arbeitslos.

März, April und die Vorweihnachtszeit seien eigentlich die verkaufsstärksten Monate. Bisher habe er sein Geschäft trotz Pandemie mit weniger Einnahmen retten können. „Ich habe keine Mitarbeiter und hier wenige Ausgaben. Touristen machen zudem nur einen kleinen Teil meiner Kunden aus", so Geijo. ­Neben Residenten beliefert er auch viele ­Restaurants und Hotels der Insel mit Tees. Für 3,50 Euro schickt er die Tees an alle Orte der ­Insel (ab 70 Euro gratis), für 12 Euro nach Deutschland. Tel.: 871-71 41 17, Mo.–Fr. 11–15 Uhr, Sa. 11–14 Uhr, www.tearitual.es

Hier gibt es inselweit Tee

Residenten und Mallorca-Liebhaber bekommen auch in anderen Lokalen in und außerhalb von Palma de Mallorca eine große Auswahl an Tees. Wegen der Pandemie sind derzeit ­jedoch nicht alle Geschäfte, die man etwa über das Internet oder die sozialen Netzwerke findet, auch tatsächlich geöffnet. Andere haben, wie Tea Ritual, geänderte Öffnungszeiten:

Boutique del té

1994 gegründet, war La Boutique del Té (Carrer d'Aragonès, 3) laut Angaben der Geschäftsführer das erste Geschäft in Palma de Mallorca, das eine breite Auswahl an Tees verkaufte. Über 90 Sorten offene Tees gibt es hier, da­runter Rooibos, weiße, schwarze, grüne oder auch blaue. Eine der ­Besonderheiten ist der „Huang da cha", ein gelber Tee. 100 Gramm der Tees kosten zwischen 4 und 10 Euro. Wer will, kann im Laden einige in Form einer Express-Probe probieren. Mo.–Sa. 9.30–14 Uhr und 16.30–20.30 Uhr.

Mallorca Tea House

Mallorca Tea House hat circa 150 Sorten im Angebot und ist besonders stolz auf den selbst hergestellten blauen Tee namens „Flores de Mallorca" mit den typischen Blüten der Insel. Auch das Restaurant Fosh kocht mit einigen Tees des Herstellers. Im Restaurant „Daruma" und den Bars „Loira" und „Up and down" kann man die Tees ebenfalls probieren. Das Geschäft in Palma de Mallorca selbst ist derzeit geschlossen, Interessenten können aber über den Online-Shop bestellen (www.mallorcateahouse.es). Dort gibt es 50 Gramm ab 3,60 Euro.

Oasis del Té

Bei Oasis del Té (Carrer del 31 de Desembre, 20, Palma de Mallorca) sind rund 300 Sorten Tee im Angebot. 100 Gramm kosten zwischen 4 und 26 Euro. Auch nach 22 Jahren sei das Motto, Kunden ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten, heißt es. Wer nicht lange im Laden stöbern will, kann sich die Tees auch per Videoanruf zeigen lassen und anschließend einkaufen. Und auch in der „Teeoase" gibt es reichlich Kannen und Zubehör. Mo.–Fr. 10–13.30 Uhr, Sa. 11–14 Uhr. Bestellungen bitte per Whats­App: 687-45 78 77, Tel.: 971-20 10 40 oder

E-Mail: oasis.te.mallorca@gmail.com

Tea Shop

Bei Tea Shop in Palma de Mallorca gibt es 130 Sorten offenen Tee, allesamt Eigenmischungen. Die Tees kosten zwischen 6 Euro bis 25 Euro pro 100 Gramm. Wer sich unsicher ist, was er kaufen soll, kann auf der Website einen Test zu ­seinen Geschmacksvorlieben machen. In der ­Balearen-Hauptstadt gibt es zwei Läden: Centro Comercial Porto Pi, Avda. Gabriel Roca, 54, Mo.–Sa. 10–22 Uhr, und C/. Sant Nicolau, 3, Mo.–Sa. 10–20.30 Uhr, www.teashop.com

Marabans

Die von Marabans in Can Picafort hergestellten 21 Teesorten der Eigenmarke gibt es als ­Pyramiden-Beutel oder offenen Tee zur Zubereitung mit einem Filter. Zu den Preisen will das Unternehmen keine Angaben machen. Zu kaufen: Plaça de l'Olivar, 7, Ecke Carrer de Sant Miquel, Palma de Mallorca, www.marabans.com. Mo.–Fr. 9.30–20 Uhr, Sa.–So. 10–20 Uhr.

Arabay Coffee

Unter den 25 Sorten von Arabay Coffee ist auch ein Kamillentee aus Menorca. Die Packung mit 15 Beuteln kostet 5,80 Euro. Zu kaufen und probieren gibt es die Tees im Carrer Sindicato, 5 (täglich 8–20 Uhr), am Olivar-Markt und bei Es Fasser in Lloret de Vistalegre sowie online: www.arabaycoffee.com

Herbolario Sa Pobla

Tees für Menschen mit Bluthochdruck oder Diabetes – im Heilkräuterladen Herbolario Sa Pobla (Carrer Rector Tomàs Serra, 6, Local 3) gibt es insgesamt mehr als 200 Sorten zur Auswahl. Die offenen Tees werden als 50- bis

80-Gramm-Pack verkauft, bei den Beuteltees ­befinden sich meist 25 Stück à 5 Gramm in einer Packung. Kosten: ab 4 Euro. Auch eine kleine Auswahl an Kannen und Tassen gibt es in dem Geschäft. Mo.–Fr. 10–13 Uhr und 18–20 Uhr.

Monkafe (Inca)

Im MonKafe in Inca (Pl. d'Espanya, 21) gibt es 80 verschiedene Teesorten (rot, grün, schwarz, weiß, Rooibos) entweder als offenen Tee in der 100-Gramm-Packung (4,90 Euro) oder in Beuteln. Auch eine Auswahl an Teegeschirr und -zubehör ist im Angebot. Mo.–Fr. 9.30–13.30 Uhr und 16.30–20 Uhr, Sa. 9.30–13.30 Uhr.

Herbes y Paraules (Bunyola)

Der Heilkräuterladen (C/. Sant Mateu, 4) bietet 18 offene Tees (grün, schwarz, rot, Rooibos) ­sowie weitere mit Heilkräutern an. Alle sind Bio-Tees. 100 Gramm kosten ab 4 Euro. Auch aufgekochte Tees zum Mitnehmen bekommen Besucher hier. Mo.–Fr. 10–13 Uhr und 17–20 Uhr, Sa. 10–13.30 Uhr.

Johannis Es Garrover

Es Garrover de Mallorca stellt verschiedene Produkte aus auf der Insel angebautem Bio-­Johannisbrot (algarrobo, span.) her, darunter auch einen Tee, der weder Koffein noch Tein enthält. Kosten: ab 5 Euro. Erhältlich ist der Tee unter anderem bei Tienda Johannis (C/. Bahia Blanca, 12, Llucmajor) und Veritas (C/. l'Em­peradriu Eugènia, 9, und Plaça del Comtat del Rosselló, 6, Palma de Mallorca, sowie Av. de Gabriel Roca i Garcías, 2, Andratx). Tel.: 630-27 57 75. www.esgarroverdemallorca.com