In diesen Geschenkläden auf Mallorca werden Sie zu Weihnachten fündig

Stilvolles aus Familienhand

Der Familienbetrieb Electrica Jaume Mestre liegt an der Verlängerung der Fußgängerzone von Artà auf Mallorca, beim Kreisverkehr an der Guardia-Civil-Wache. Hier finden sich kleinere Vintage-Möbel, stilvolle Deko, peppige ­Sofakissen, Teppiche und eine Vielfalt an Lampen. Die Preise sind für die oft originellen Hingucker angemessen. Am besten ohne vorgefertigte Idee kommen.

C/. Ciutat, 46, Artà, Mo.–Fr. 9.30–13.30 Uhr und 16.30–19.30 Uhr, Sa. 9.30–13.30 Uhr, FB: Electrica Jaume Mestre, S. L.

Modetrends mit Flair

Im Herzen von Palma de Mallorca in Ruhe, privater Atmosphäre und tollen Altbauräumlichkeiten einzigartige Mode und Accessoires shoppen, das geht seit fünf Jahren im Concept Store Ana's Room an der Plaça d'Espanya. Bummler finden hier eine sorgfältige Auswahl an neuen Modetrends, aber auch Schmuck, Accessoires und Dekoartikel. Fast alle Produkte wurden von spanischen oder portugiesischen Marken kreiert. Man wird nach Wunsch persönlich beraten, für einen Besuch muss man sich derzeit telefonisch anmelden.

Plaça d'Espanya, 4-3º, 1ª, Palma de Mallorca, telefonische Anmeldung unter: 647-58 24 09, www.anasroom.com

Geschmackvoller Schmuck

Egal, ob man eine Halskette, Ohrringe oder auch Diamanten für seine Liebsten zu Weihnachten sucht, bei Piña Grau im Zentrum von Palma dürfte jeder fündig werden. Der Familienbetrieb in dritter Generation, der bald 70-jähriges Bestehen feiert, kümmert sich auch um Maßanfertigungen. Hergestellt wird das alles nach wie vor in der Werkstatt in der Altstadt.

Poetisch-schöne Hingucker Manch einer hat die Kreationen von bonobo Leti gar schon auf Kunsthandwerkermärkten oder in der Buchhandlung Literanta in Palma gesehen. Derzeit aufgrund der Pandemie nur im Onlineshop gibt es wunderbare Geschenkideen für Lieb­haber der spanischen Sprache: „Visuelle Poesie" verschönert unter anderem Notizbücher, T-Shirts, Sweatshirts und Jutebeutel. Sol edad ist darauf zum Beispiel zu lesen – wer das Wort Einsamkeit trennt, erhält die viel schöneren Bausteine „Sonne" und „Alter". bro bonoboletigar.com Geschirr frisch aus dem Ofen Hier weiß der Kunde, woher die Ware kommt – direkt aus der Werkstatt hinter dem Laden, der ­versteckt in einer Nebengasse der Hauptstraße von Pòrtol liegt. Von der klassischen greixonera, wie der flache mallorquinische Kochtopf heißt, bis zu modernen Designlinien in allen Farben reicht das Sortiment von Sa Roca Llisa. Wer eine persönliche Gravur mag, kann sie gegen einen kleinen Aufpreis in Auftrag geben. C/. Sa Roca Llisa, 24, Pòrtol, Mo.–Fr. 9.30–13.30 Uhr und 15.30–19.30 Uhr, Sa. 9.30–13.30 Uhr, www.ceramicasarocallisa.com C./ Bartomeu, 5, und C./ Colom, 4, Palma de Mallorca, Mo.–Fr. 10–14 Uhr und 17–20 Uhr, Sa. 10–14 Uhr, www.pinagrau.com

Spezialitäten der Insel



Im Just su aquí ist der Name Programm – hier stammt alles von Mallorca. Ob Olivenöle aus Im Just su aquí ist der Name Programm – hier stammt alles von Mallorca. Ob Olivenöle aus Sóller , Weine von den Inselwinzern, Mandellikör und Feigenmarmelade, Flor de Sal oder Johannisbrot-Patés: In dem kleinen Laden in Llucmajor gibt es vor allem Geschenke für Genießer, aber auch mallorqui­nische Keramik. Tipp: Die Geschenkbox mit ausgewählten Produkten „made in Mallorca".

C./ Bisbe Taixequet, 81B, Llucmajor, Mo.–Mi. und Fr. 10–13.30 und 17.30 Uhr, Do. und Sa. 10–13.30 Uhr, www.justsuaqui.com

Vielfalt auf Deutsch

Stofftaschen mit Etiketten, auf denen ein Foto der Näherinnen abgebildet ist, Schals, jede Menge Porzellan, ausgefallene Weihnachtsdeko, und dann ist da noch das spülmaschinentaugliche Besteck mit bunten

nb Griffen, das man bei der deutschen Ladenbetreiberin ganz bewusst in Einzelteilen kaufen kann. Ein Großteil der Produkte bei Pomelo kommt aus Europa. Der ­kleine Laden im Zentrum von Inca setzt auf Vielfalt, ­verschiedene Geschmäcker und Preise für jeden Geldbeutel. Die Beratung ist persönlich und auf Deutsch.nb