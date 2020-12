Hier gibt´s Mallorca-Geschenke zu Weihnachten kompakt im Kasten

Mehl aus mallorquinischen Mandeln, auf Mallorca hergestellte Johannisbrot-Creme oder Honig, dazu ökologisches Olivenöl von hier und ein paar Flaschen leckeren Wein kleiner mallorquinischer Bodegas, alles hübsch in einer Geschenkkiste aus recyceltem Holz zusammengestellt. Wer seinen Liebsten zu Weihnachten eine Freude mit Insel-Produkten machen und gleichzeitig noch die von der Krise stark betroffenen Landwirte unterstützen will, kann seit Kurzem zwei verschiedene Geschenkkisten der Firma Mallorca Auténtica und des Biobauern-Verbandes Apaema bestellen. Die Kisten schreinern Menschen mit Behinderung der Stiftung Aproscom in Manacor. Auch nach Weihnachten können die in Handarbeit aus Paletten und alten Dachbalken gefertigten cajas bei den Beschenkten etwa als Puppen- oder Bienenhaus oder Erinnerungsmöbelstück aus Mallorca eine Verwendung finden.

Die kleinere caja mit acht Produkten von der Insel kostet 54,90 Euro (zuzüglich 6,90 Euro Versand nach Deutschland), die große mit zwölf Produkten 121,90 Euro (nach Deutschland versandkostenfrei). Auch nach Österreich oder in die Schweiz können sie geliefert werden. Christin Isabell und Sebastian Vennebusch von „Mallorca Auténtica" haben auf ihrer Website (siehe Info) für beide Größen eine Vorauswahl an Produkten getroffen. Auf Wunsch der Kunden kann diese jedoch auch verändert werden.

Infos zu den Herstellern

„Wir wollen, dass die Produzenten im Vordergrund stehen. Daher erscheint zu jedem Produkt eine kleine Beschreibung mit einem Foto der Landwirte", sagt Christin Isabell Vennebusch, die schon vor der Pandemie zusammen mit Apaema Ausfahrten zu den dort registrierten Betrieben und kulinarische Kurse anbot. Während der Pandemie rief sie dann zunächst den Online-Shop für einzelne Produkte ins Leben. Als Weihnachtsaktion kamen nun die gemeinsam mit Apaema zusammengestellten Kisten hinzu.

Und so geht's: Für die Bestellung erst unter „Shop" und „Geschenkkisten" auf die Worte „kleine Geschenkkiste" oder „große Geschenkkiste" im unteren Textabsatz klicken und dann in den Warenkorb einladen. Wer auf der Insel lebt und die Mallorca-Kisten hier verschenken will, meldet sich am besten telefonisch oder per Mail bei Christin Isabell und Sebastian Vennebusch. Dann vereinbaren sie einen individuellen Termin mit den Käufern für eine persönliche Übergabe der Geschenkkisten.

Onlineshop

Christin Isabell und Sebastian Vennebusch, E-Mail: shop@mallorca-autentica.com, Tel. 669-29 01 21, Facebook: Mallorca Autentica C. & S. Vennebusch, IG: mallorcaautentica, shop.mallorca-autentica.com