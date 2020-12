Große Konjunktion: Das Himmelsspektakel von Mallorca aus sehen

An diesen Orten lässt sich die Große Konjunktion gut sehen.

An diesen Orten lässt sich die Große Konjunktion gut sehen. Foto: Astronomieinstitut

Optisch erscheint es so, als würden Jupiter und Saturn am Montag (21.12.) kollidieren. In Wahrheit bleiben die beiden Himmelsgiganten aber 730 Millionen Kilometer voneinander entfernt. Das Astronomie-Institut hat Tipps gegeben, wie man das Spektakel von Mallorca aus sehen kann.

Große Konjunktion heißt das Phänomen, wenn die beiden größten Planeten des Sonnensystems sich scheinbar vereinen. Etwa alle 20 Jahre kommt es dazu. "Mit einem einfachen Teleskop mit einer 20- oder 30-fachen Vergrößerung lassen sich die beiden Planeten nah beieinander sehen", sagt Salvador Sánchez, Präsident von Mallorcas Astronomen.

Das Institut schlägt verschiedenen Punkte auf der Insel vor, von denen das Spektakel gut zu sehen ist (siehe Karte): Santuari de Cura, Puig de Sant Salvador, Puig de Santa Magdalena, die Tramuntana-Küste, Puig de Sa Gramola und La Victòria de Alcúdia. Ab 18 Uhr nähern sich die Planeten an. Gegen 19.30 Uhr werden sie am Horizont verschwinden. /rp