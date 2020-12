Hier gibt es auf Mallorca den Festschmaus zum Mitnehmen

Zumindest bis zum 28. Dezember und sehr wahrscheinlich auch darüber hinaus steht fest: Restaurants auf Mallorca müssen die Innenräume geschlossen halten. Terrassen, teils aufwendig abgeschirmt und beheizt, bilden eine Alternative. Die anderen Möglichkeiten sind Take-away-Angebote und einige Lieferservice-Varianten. Dabei erhalten die Abholer zusätzlich zum vorgekochten Essen Anleitungen zum Fertigkochen und Anrichten.

Wir haben uns speziell in Bezug auf Festtagsmenüs umgeschaut und für Sie aus dem großen Angebot eine kleine Auswahl zusammengestellt:

Das Baiben in Puerto Portals von Sternekoch Fernando P. Arellano bietet noch bis zum 6. Januar von Dienstag bis Sonntag, mittags wie abends ein spezielles drei- oder viergängiges Abholmenü mit Auswahlmöglichkeit für 38 oder 42 Euro, unter anderem mit Hirsch-Hackbällchen in Portweinsauce. Aus der umfangreichen Karte des Baiben kann man aber auch jede Menge anderer Einzelgerichte ordern.

www.baibenrestaurant.com

Das Restaurant Aromata in Palma von Andreu Genestra präsentiert eine spezielle Karte für Selbstabholer oder via Glovo ein Lieferservice in Palma an. An Silvester gibt es ein spezielles Menü für Abholer für 45 Euro, unter anderem mit Adlerfisch auf Salbei-Gnocchi mit Tomatentatar.

www.aromatarestaurant.com

Vom Tastclub oder dem El Náutico am Hafen in Palma bekommt man Einzelgerichte wie Ochsenschwanz-Cannelloni mit getrüffelter Bechamelsauce für 14 Euro sowie an Silvester ein mehrgängiges festliches Menü, etwa

mit Rinderfilet und Kartoffelgratin inklusive Champagnercocktail und Glückstrauben für 95 Euro. www.tast.com

Auch MZ-Autor und Sternekoch Marc Fosh hat mit „Fosh Food at home" einen solchen Service am Start. Für die Feiertage ist er bereits ausgebucht, aber vielleicht ist es eine Alternative für danach. www.foshfoodathome.com

Das gerade erst mit einem Bib Gourmand ausgezeichnete Restaurant Ca'n Boqueta in Sóller bietet ein mehrgängiges Silvestermenü für 39 Euro, unter anderem Hummersalat mit Streichkäse und Früchten sowie Spanferkel mit Foie, Kürbis-Kartoffelpüree und Pilzen.

www.canboqueta.com

Auch das Joan Marc in Inca bietet Menüs und Gerichte zur Abholung. Von der Weihnachts- oder einer Kastaniencremesuppe über Spanferkel bis zu Schoko-Whisky-Trüffeln.

www.joanmarcrestaurant.com

Der Deutsche Marcel Reß kocht in seinem Lokal Sa Fàbrica in Inca für Selbstabholer ein fünfgängiges Menü für 45 Euro, darunter Rinderbäckchen mit Kürbis und Orange. Für ein paar Euro mehr kann man dieses Gericht auch durch Hirschrücken mit Pastinake und Quitte ersetzen. www.safabrica.es

Tomeu Lassio kocht in seinem gleichnamigen Lokal in Lloseta täglich wechselnd ein Gericht zum Abholen (12 Euro für zwei Portionen) und natürlich auch ein festliches fünfgängiges Menü zu Silvester für 40 Euro, etwa mit einem Fischeintopf mit Fenchel und Botifarró.

Facebook: Tomeu Lassio Restaurante

Im Sa Cuina de n'Aina in Sencelles gibt es einen Großteil der Karte auch zum Mitnehmen, darunter etwa die Cannelloni mit Trüffelsauce nach Omas Rezept oder das berühmte Spanferkel aus dem Ofen. Das Silvestermenü schlägt mit 49 Euro zu Buche.

www.sacuinadenaina.com

Das Fusion 19 in Playa de Muro hat eigentlich seine Winterpause angetreten, aber für die Festtage macht Chefkoch Javier Hoebeeck eine Ausnahme. Für 45 Euro gibt's ein Silvestermenü, etwa mit Spanferkel mit Paprikacreme und Kanton-Sauce. Abzuholen am Lokal oder auch in Palma bei Gelatty im

Carrer Oms 53. www.fusion19.com