Hier können Sie Krippen auf Mallorca bestaunen

Mallorquiner lieben Krippen. Die Leidenschaft einiger Bewohner für die belenes ist so groß, dass sie in der Adventszeit Tischtennisplatten oder zusammengeschobene Werkbänke bebauen und dann Verwandte und Freunde zum Bewundern ihrer Werke einladen. Auch in Geschäften, Kirchen und Rathäusern auf der Insel gibt es große Aufbauten zu bestaunen. Ein großer Teil davon stammt vom mallorquinischen Verein für Krippenbauer.

Besonders schön sind die Krippen, wenn in ihnen auch Mallorca dargestellt wird: von den Mühlen über Alltagsszenen aus dem Leben traditioneller mallorquinischer Berufsgruppen bis hin zu typischen Landstrichen. Auch eine Figur aus Katalonien kann man darin immer wieder entdecken: den caganer – einen Mann mit heruntergelassenen Hosen, der sich erleichtert. Oft darf auch der für die Insel typische fraile nicht fehlen, eine Mönchsfigur. Mitunter sind auch Botschaften in den Krippen verborgen. So halten einige der in der Traditionsbäckerei Fornet de la Soca aufgebauten Figuren dieses Jahr Schilder in der Hand, auf denen Betrachter dazu aufgefordert werden, die lokalen Bauern und Einzelhändler zu unterstützen.

Mit die bekanntesten und größten Krippen sind in Palmas Rathaus, im Inselrat (Consell de Mallorca) und im Kulturzentrum Sa Nostra aufgebaut. Doch auf der ganzen Insel finden sich viele weitere belenes.

Rathaus Palma

Plaça de Cort, Palma

Mo–Fr 9–21 Uhr

Samstag, Sonn- und Feiertage

10–20.30 Uhr, 29.12. 18–20 Uhr und

31.12. vormittags geschlossen; 6.1. nur bis

14 Uhr geöffnet, maximal 19 Personen

Bis 6. Januar

Kirche Sant Antoni Abad

Carrer de la Blatera, 49, Son Ferriol

Während der Gottesdienste

Samstag 19.30 Uhr,

Sonn- und Feiertage 10 und 19.30 Uhr

Bis 17. Januar

Kirche Sant Roc

Carrer del Reverendo Gabriel Bestard,

12 Palma

Während der Gottesdienste

Dienstag 19–20.30 Uhr, Samstag

17.30–19 Uhr, Sonntag 10.30–12.30 Uhr, maximal 20 Personen in der Kirche

Vom 20. Dezember bis 2. Februar

Kirche Puríssima Concepció

Camí de la Vileta, 183, Palma

Täglich 18.30–20.30 Uhr,

Sonntag auch 8.30–10 Uhr

Bis 2. Februar

Consell de Mallorca (Inselrat),

Palau de Consell

Carrer del Palau Reial, 1, Palma

Mo–Sa 10–20 Uhr

Sonntag geschlossen,

Feiertage 17–20 Uhr,

am 24.12. und 31.12. 9–14 Uhr

Bis 6. Januar

Markthalle Santa Catalina

Plaça de la Navegació, s/n, Palma

Während der Marktzeiten

Bis 6. Januar

Gemeinde Santa Catalina

Thomas

Plaça Santa Pagesa, 5, Palma

Während der Gottesdienste

Bis 20. Januar

El Corte Inglés

Avinguda Alexandre Rosselló, 12–16,

4. Etage, Palma

Mo–Sa 9.30–21.30 Uhr

Bis 7. Januar

Centre d'Història i

Cultura Militar de les Balears

Carrer de Sant Miquel, 69, Palma

Mo–Fr 10.30–13.30 Uhr und 18–20 Uhr; Sa 10.30–13.30 Uhr

Bis 7. Januar

Kulturzentrum Sa Nostra

Carrer de la Concepció, 12, Palma

Mo–Fr 10.30–13.30 Uhr und 17–20 Uhr

Bis 8. Januar

C & A

Carrer de Sant Jaume, 2, Palma

Täglich 10–14 Uhr und 16–21 Uhr

Bis 22. Januar

Gemeinde Crist Rei

Calle Baltasar Valentí del Vivero, 32,

Palma

Di, Do und Sa 19–20 Uhr,

So 10–11 Uhr

Vom 22. Dezember bis 7. Januar

Fornet de la Soca (Can Corbella)

Plaça de Cort, 6, Palma

Geschäft geschlossen, die Krippe kann

man täglich von der Straße aus sehen

Bis 6. Januar

Nuestra Señora de la Visitación

Plaça Major, 3, Consell

Während der Gottesdienste

Di und Do 20 Uhr, Sonn- und Feiertage

12 Uhr, maximal 60 Personen, Besuch

anmelden unter Tel.: 629-03 25 57

Bis 6. Januar

Krippe von Biel Crespí, Consell

Rathaus, Consell

Wochenende und Feiertage

11–13 Uhr und 17.30–20 Uhr,

maximal 6 Personen. Bis 6. Januar

Krippe von Biel Crespí, Selva

Gemeindehaus der Kirche Sant Llorenç,

Selva

Täglich 11–13 Uhr und 17.30–20 Uhr,

maximal 6 Personen.

Bis 10. Januar

Rathaus Deià

Carrer des Porxo, 4, Deià

Täglich 9–18 Uhr (sieht man auch von

der Straße aus). Bis 2. Februar

Antònia Tomás, Llucmajor

Carrer del Grup Escolar, 18, Llucmajor

Maximal 6 Personen, Besuch anmelden

unter Tel.: 634-78 43 06

Vom 20. Dezember bis 30. Januar

Casa de Cultura Felanitx

Plaça de sa Font de Sta. Margalida,

Felanitx

Di–Sa 18–21 Uhr, So 10–13 Uhr

Vom 15. Dezember bis 5. Januar

Kirche Maria de la Salut

Plaça de Dalt, Maria de la Salut

Während der Gottesdienste

Vom 24. Dezember bis 2. Februar