So können Sie den diesjährigen Dreikönigsumzug auf Mallorca sehen

Die Heiligen Könige Melchior, Kaspar und Balthasar werden auch dieses Jahr auf Mallorca durch die Straßen ziehen. Wie jedes Jahr am Vorabend zum Dreikönigstag ziehen sie am Dienstag (5.1.) ziehen sie mit ihren geschmückten Wagen auch durch die Gassen von Palma de Mallorca. Ihr Einzug wird für 19 Uhr erwartet. Nur werden sie bei ihrem Einzug kaum Bonbons werfen, weil die Kinder und Familien zu Hause bleiben sollen. Auch in vielen Dörfern der Insel wird es Umzüge ohne Publikum geben.

Dafür setzt die Stadt Palma de Mallorca in diesem Jahr auf eine möglichst prunkvolle Fernsehübertragung. Der Regionalsender IB3 startet die Liveübertragung ab 18.30 Uhr, sodass man die Ankunft der Weisen aus dem Morgenlande im Hafen und ihren kompletten Zug durch die Stadt bis zum Rathaus auf Schritt und Tritt verfolgen kann. Den Direktlink auf die TV-Übertragung finden Sie hier. Dieses Jahr wird es weniger Umzugswagen geben, die allerdings von Tanzaufführungen begleitet werden. /tg

