Sturmtief Filomena lässt Spaniens Festland im Schnee versinken

Am Samstagmorgen (9.1.) ging dann vielerorts gar nichts mehr: Zentralspanien erlebt an diesem Wochenende die heftigsten Schneefälle seit vielen Jahren.Besonders betroffen: die Hauptstadt Madrid, wo die öffentlichen Verkehrsmittel eingestellt worden sind, keine Krankenwagen mehr fahren können und an der Plaza Cibeles Ski fahren wird. Die spanische Wetteragentur Aemet hat Warnstufe Rot ausgegeben.

Mallorca bekommt indes nur Ausläufer des Sturmtiefs Filomena zu spüren. Schneien tut es auch hier, aber nur in höheren Lagen der Serra de Tramuntana. Um dort einen Verkehrskollaps wie am vergangenen Wochenende zu vermeiden, bittet Mallorcas Inselrat darum, Ausflüge in die Berge zu unterlassen. /ck



Sehen Sie hier die aktuelle MZ-Wettervorhersage.