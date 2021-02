Mit bloßem Auge zu sehen: Mallorca von Barcelona aus

Es sind nicht die ersten Bild dieser Art, aber sie gehören zu den besten: dem Meteorologen Alfons Puertas ist vom Observatorium Fabra hoch über Barcelona eine besonders schöne Aufnahme der zum Greifen nahe erscheinenden, aber doch 200 Kilometer entfernten Silhouette Mallorcas gelungen.





zu sehen, aber meist nur sehr schwach und nur mit erfahrenem Auge zu erspähen, so Puertas, der seine Beobachtungen regelmäßig in den sozialen Netzwerken teilt.Am Donnerstag hingegen sei die Sicht außerordentlich gut gewesen. "Dafür sind sowohl in Barcelona als auch über dem Meer und auf Mallorca eine klare Luft und eine niedrige Luftfeuchtigkeit notwendig", erklärte Puertas in seinem Eintrag bei Twitter. In diesem Fall habe diedie Insel noch einmal zusätzlich aus dem Meer "gehoben".