Feuerball am Himmel - Meteorit über Mallorca und Ibiza gesichtet

Ein am Dienstagabend (23.2.) am Himmel gesichteter Meteorit ist über Mallorca und Ibiza vorbeigezogen. Der "Feuerball" konnte um 21.30 Uhr von einigen Dörfern im Tramuntanagebirge klar und deutlich beobachtet werden, und auch die Kameras der Astronomen vom Observatorium Puig dels Molins auf Ibiza fingen die Erscheinung ein.







Das spanische Metoritennetzwerk SPMN bestätigte die Sichtung des kosmischen Festkörpers, der außer von den Balearen aus auch von Madrid, Sevilla, Valencia, Castellón und Zaragoza zu sehen war. "Wir betrachten die besondere Helligkeit des Metoriten, der in seiner Strahlkraft von den nächstgelegenen Beobachtungsstationen aus sogar den Mond übertroffen hat", schrieb das SPMN auf Twitter.





Die Leuchtkraft der Venus ebenbürtig

Ein relativ häufiges Phänomen

Nach der Beschreibung des SPMN handelt es bei diesen Phänomenen um die, die es gibt, mit einer Leuchtkraft, die der der Venus ebenbürtig ist oder sie noch übertrifft. Das katalonische Institut für Weltraumforschung arbeitet daran, diedes am Dienstag gesichteten Meteoriten zu. Ganz selten ist das beobachtete Phänomen übrigens nicht: Die letztenwaren vergangenes Jahr im Mai von Mallorca aus und im April und August von Ibiza aus gesichtet worden. /bro