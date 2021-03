Mallorca im TV: WDR zeigt "Die schönsten Spanienreisen"

Der WDR zeigt am Sonntag (7.3.) um 20.15 Uhr „Die schönsten Spanienreisen" in der Reihe „Wunderschön!". In der anderthalbstündigen Erstausstrahlung stellt Moderatorin Andrea Grießmann einige der schönsten Regionen und ihre Besonderheiten vor: Auf Mallorca wird eine Wanderung über die Trockensteinmauer-Route in der Tramuntana als Alternative zum Badeurlaub gezeigt. Ansonsten wandelt die Reportage auf nicht ganz unbekannten Pfaden, wie die Programmbeschreibung ankündigt. „Die Kathedrale in Palma de Mallorca gehört zu den beliebtesten Fotomotiven der Insel. Unbekannter sind die schönen Innenhöfe der alten Herrschaftshäuser in der Altstadt."