Diese Sehenswürdigkeiten auf Mallorca haben zu Ostern (nicht) geöffnet

Ob Höhlen, Gärten, Kletterparks, Kirchen oder Markthallen: Wegen der Pandemie kann man in dieser Saison nicht alle Sehenswürdigkeiten auf Mallorca besuchen. Viele haben zudem nur eingeschränkte Öffnungszeiten oder man muss sich vorab für den Besuch anmelden. Ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Kathedrale La Seu

Am 29.3. sowie Gründonnerstag (1.4.), Karfreitag (2.4.) und Ostermontag (5.4.) geschlossen; Achtung: Auch während der Messen zu Ostern sind keine Besichtigungen möglich, Mo.–Sa. 10–14.15 Uhr, Eintritt Residenten: frei, Touristen: 8 Euro, über 65-Jährige: 7 Euro, Studenten: 6 Euro, ohne Voranmeldung. Dachterrassen-Führungen finden derzeit nicht statt, am 27. und 30. März gibt es um 11.30 Uhr eine „normale" Führung auf Spanisch (je 5 Euro), Anmeldung und Karten: catedraldemallorca.org

Castell de Bellver

Montags und am Ostersonntag (4.4.) geschlossen. März: Di.–Sa. 10–18 Uhr, So./Feiertage: 10–15 Uhr, April: Di.–Sa. 10–19 Uhr, So./Feiertage: 10–15 Uhr, Tickets bis 45 Minuten vor Schließung, ohne Vorabtermin, für Android-Nutzer Führung per App („Castell de Bellver"), für iOS-Nutzer Audioguide unter bit.ly/AudioguiaCastell. Eintritt: 4 Euro, unter 14-Jährige: frei. castelldebellver.palma.cat

Jardines de Alfabia

27./28.3.: 9.30–14.30 Uhr, im April neben den Wochenenden auch unter der Woche sowie am 1., 2., 3. und 5. April geöffnet; letzter Einlass eine Stunde vor Schließung, ohne Vorabtermin, Eintritt Residenten: 5 Euro, Touristen: 7,50 Euro, digitaler Guide nach Scannen eines QR-Codes. jardinesdealfabia.com

Botanischer Garten Sóller

Di.–So.: 10–14 Uhr, auch am 1., 2. und 3. April geöffnet; am 4. und 5. April geschlossen; ohne Vorabtermin, für

Gruppen-Führungen (50 Euro) bitte reservieren; Eintritt (Garten und Museum): Residenten: 6 Euro, Touristen: 8 Euro.

jardibotanicdesoller.org

Raixa

Di.–Sa.: 10–15 Uhr, auch an Feiertagen geschlossen, Brunnen sind nur Di.–Fr. in Betrieb, nur mit Vorabtermin per E-Mail visitesraixa@conselldemallorca.net oder unter Tel.: 971-23 76 36, für Führungen (auch auf Deutsch) ab zehn Personen bitte eine Woche im Voraus reservieren, Eintritt frei. raixa.net

„Roter Blitz" und Sóller-Straßenbahn



Der „Rote Blitz" (Tren de Sóller) rollt voraussichtlich erst wieder ab Ende Mai zwischen Palma und Sóller. Die Straßenbahn (tranvía) zwischen Sóller und Port de Sóller fährt aber schon, und zu Ostern noch häufiger: ab Sóller zwischen 9 und 13 Uhr sowie 16 und 19 Uhr jede volle Stunde (inklusive), ab Port de Sóller im selben Zeitraum jeweils um halb, erste Fahrt: 9.30 Uhr, letzte: 19.30 Uhr, Ticket: 7 Euro, Kinder zahlen die Hälfte. trendesoller.com

Son Marroig

Mo.–Sa. 9–14 Uhr und 15.30–16.30 Uhr, ohne Vorabtermin, Eintritt: 4 Euro. sonmarroig.com

Cuevas de Artà

März: täglich 10–13.30 Uhr, April: voraussichtlich 14–17 Uhr (auch an den Osterfeiertagen), ohne Vorabtermin, Eintritt Erwachsene: 15 Euro, 7- bis 12-Jährige: 7 Euro, Kinder unter 7 Jahren: kostenlos. cuevasdearta.com

Cuevas de Gènova

Fr., Sa., So. sowie an den Osterfeiertagen von 11–17 Uhr, und auf Anfrage (Tel.: 871-50 87 64), Eintritt Erwachsene:

10 Euro, Kinder ab 6 Jahren: 5 Euro. cuevasdegenova.com

Cuevas dels Hams

Bis 7. April täglich 11–14.30 Uhr, 1.–5. April: 10–16 Uhr, ohne Vorabtermin, Eintritt bis 4-Jährige: frei, 5- bis 12-Jährige: 11 Euro, ab 13 Jahren: 22 Euro. cuevasdelshams.com

Kloster Lluc

Kirche: täglich 10–19 Uhr, auch an den Osterfeiertagen, Museum: Di.–Fr. 10–14 Uhr, Eintritt Museum: Residenten und Touristen: 3,50 Euro, ohne Vorabtermin, sonntags 10–14 Uhr Markt. lluc.net

Mercat de l'Olivar

Am 2. und 5. April geschlossen, Mo.–Fr. (auch 1.4.) 7–14.30 Uhr (freitags einige Stände bis 20 Uhr), Sa. 7–15 Uhr, ohne Vorabtermin, Eintritt frei. mercatolivar.com

Mercat de Santa Catalina

Mo.–Sa. 7–16 Uhr, So. und an Feiertagen geschlossen, ohne Vorabtermin, Eintritt frei. mercatdesantacatalina.com

Mallorca Balloons

Heißluftballon-Fahrten: am besten vormittags, ab 4 Jahren, wegen geltender Abstände mit größeren Körben, nur mit Vorabtermin: booking.mallorcaballoons. com oder Tel.: 971-59 69 69, Eintritt: ab 90 Euro, mallorcaballoons.com

Kletter- und Tierparks:

Tirolinas Go (alter Name: Forestal Park Mallorca): Sa., So., an Feiertagen und während der Schulferien, bis 31.3.:

10–16 Uhr, ab 1.4.: 10–18 Uhr, nur mit Vorabtermin, Eintritt Touristen ab 18 Euro, Residenten: ab 16 Euro, Mindestgröße: 1,10 Meter. tirolinasgo.com

Jungle Parc Junior: Sa./So. 10.30–17 Uhr, für Gruppen mit Vorabtermin, Eintritt: ab 15 Euro. jungleparcjunior.es

Jungle Park Mallorca: 1.–11. April täglich, danach Sa./So. 10.30–17 Uhr, Eintritt: ab 15 Euro, jungleparc.es

Reserva Park: Sa./So. 10–17 Uhr, ohne Vorabtermin, Eintritt derzeit: Erwachsene: 10 Euro, Kinder: kostenlos.

reservapark.net

Noch geschlossen (Stand: 24.3.21) haben die Granja Esporles, das Palma Aquarium, die Kartause von Valldemossa (voraussichtlich bis Mitte Mai), die Cuevas del Drach sowie bis 9. April die Marivent-Gärten.