Der Ballermann schlägt zurück und veralbert Karl "La-la-Lauterbach". Der SPD-Politiker und Gesundheitsexperte hatte der Balearen-Regierung Trickserei mit den Corona-Zahlen vorgeworfen, immer wieder vor Reisen nach Mallorca gewarnt und den Osterurlaubern unterstellt, dass es ihnen ja ohnehin nur ums Feiern gehe.

Sollte die Party an der Playa de Palma jemals wieder steigen, was noch längst nicht ausgemacht ist, dürfte sein Nachname dafür lautstark besungen und gelallt werden.

"Karl der Große" heißt der dieser Tage von Playa-Sängerin Melanie Müller eingespielte Song. Wie gewohnt in den Ballermann-Gassenhauern geht es darin musikalisch simpel und textlich derbe zu. "Den Virus nur im Kopf, sonst hat er nichts zu tun. Komm zwischen meine Brüste, die machen dich immun", singt Melanie Müller, die sich mit einer derzeit geschlossenen Würstchenbude am Ballermann ein zweites Standbein an der Playa de Palma aufbauen wollte.

"Karl Lauterbach ist derzeit in Deutschland in aller Munde und der große Star", erklärt Produzent Olli Deville (hat Hits für Jens Büchner und Schäfer Heinrich geschrieben), die Motivation hinter dem Song, den er nicht als Angriff interpretiert haben will. Der Text sei aus einer Bierlaune entstanden, so Deville zur MZ. "Es ist spaßig und eine Karikatur. Wir wollen die Kompetenz von Karl Lauterbach keineswegs ins Lächerliche ziehen, sondern ihm einfach sagen: Mach dich mal locker und feier mit uns."

Lauthals mitgeschrieen würden dann eines Tages Zeilen wie "Und sitzen wir im Flieger /dann klappern seine Zähne. Die Zahlen nur im Kopf / er kriegt bestimmt Migräne / Beruhig dich, kleiner Held / Komm zu uns auf die Insel / Setz die Sonnenbrille auf / der Rest nimmt seinen Lauf." Besonders der vielstimmige Refrain ist dann auf jeden Fall einprägsam: "Kleiner Karli, sieh nun her / Mallorca springt jetzt kreuz und quer / La la la la la Lauterbach"



In der Sendung "RTL Explosiv" hat ein Reporter den Gesundheitsexperten bereits mit dem Song konfrontiert. Lauterbach antwortet gewohnt trocken, er kenne Melanie Müller nicht und habe auch kein Interesse daran, sich das Lied anzuhören. /rp