So gut schmeckt Mallorca: Sóller und Fornalutx feiern ihre Orangen

Das Orangental rund um Sóller auf Mallorca feiert sein gastronomisches Heiligtum, die "taronja". Noch bis zum 31. Mai bieten mehr als 20 Restaurants in Sóller, Port de Sóller und Fornalutx Gerichte an, in denen die Orange die Hauptrolle spielt.

Bei der 15. Ausgabe der sogenannten „Jornades Gastronòmiques" (Gastro-Tage) können sich Hungrige auf der Website www.firataronjasoller.com über die Menüs und süßen Köstlichkeiten informieren. Da gibt es dann beispielsweise im Restaurant El Guía in Sóller Zitrus-Salat mit Garnelen und Orangen-Vinaigrette und als Hauptspeise Seehecht mit einer Orangensauce und Saisongemüse.

Wegen der im Rahmen der Pandemie geltenden Restriktionen findet in diesem Jahr keine eigene Orangenmesse (Fira de la Taronja) statt. Ein paar einzelne Programmpunkte gibt es dennoch: Am 15. Mai wird Llucia Oliver auf der Plaza Constitución eine Festrede halten, anschließend gibt es einen Wettbewerb. Am 30. Mai soll es dann zum Abschluss noch einen kleinen Markt auf dem Marktplatz geben, bei dem Besucher Orangen-Produkte kaufen können.

Um die Werbetrommel für die Orangentage zu rühren, wird der durch YouTube bekannte mallorquinische Bauernjunge Miquel Montoro in einem Promotions-Clip auftreten. /jk/sw