Erneut Gammelfleisch-Razzia auf Mallorca

Die Nationalpolizei geht auf Mallorca weiter gegen Gammelfleisch und Ausbeutung am Arbeitsplatz vor: Beamte der auf Wirtschaftsdelikte spezialisierten Einheit UCRIF haben am Dienstagmorgen (8.5.) eine bekannte Großhandels-Fleischerei im Gewerbegebiet Son Bugadelles in Santa Ponça durchsucht. Die Operation geht auf eine Anzeige zurück, in der von mangelhafter Konservierung der Fleischprodukte und Ausbeutung der Mitarbeiter die Rede ist.

Die Beamten durchsuchten die Büros der Fleischerei und setzten mehrere Lieferwagen fest. Diese verfügten offenbar nicht über die obligatorische ITV-Plakette (dem spanischen Äquivalent des deutschen TÜV). Der Geschäftsbetrieb wurde aber aufrecht erhalten.

Das Unternehmen beliefert mehrere Hotels und Restaurants auf der Insel. Mehrere Personen werden beschuldigt, Fleisch in großen Mengen eingekauft und kurz vor Ablauf des Verfallsdatums eingefroren zu haben. Auf den Etiketten der Produkte sei die Herkunft und Behandlung der Produkte nicht ausreichend dokumentiert worden. Festnahmen gab es vorerst nicht, werden aber in den folgenden Tagen nicht ausgeschlossen.

Vor knapp einem Monat hatte eine andere Razzia der UCRIF im Gewerbegebiet von Marratxí katastrophale Zustände in einem weiteren Fleischbetrieb aufgedeckt. Dort stellten die Beamten 50 Tonnen Gammelfleisch sicher. Unter anderem wurde gefrorenes Huhn in Warmwasser aufgetaut und als Frischware wieder verkauft. /ck