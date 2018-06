Mallorca will Donald Trump zur 'persona non grata' erklären

Wegen seiner unmenschlichen Migrationspolitik soll die Insel Mallorca US-Präsident Trump zur 'persona non grata' erklären. Diesen Antrag will Inselratspräsident Miquel Ensenyat dem Plenum im Juli vorlegen. Die Trennung von Eltern und Kindern an der mexikanischen Grenze hatte weltweit für Empörung gesorgt. Am Donnerstag (21.6.) hatte Trump schließlich auf die Proteste reagiert. Illegal eingewanderte Familien werden künftig gemeinsam eingesperrt.

"Trump repräsentiert genau das Gegenteil vom dem, was wir auf Mallorca fühlen. Wir sind eine Insel, die andere Menschen aufnehmen, weil wir mit dem grausamen Schicksal der Einwanderer mitfühlen", erklärte Ensenyat. Er gehe davon aus, dass die Mehrheit des regierenden Linkspakts dem Antrag zustimmen werde. /tg