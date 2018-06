Neue Tourismus-Info in Cala Ratjada eröffnet

In dem neuen Glaskasten kommt die Touristen-Info und ein Wachposten der Guardia Civil unter

Auf der Plaça dels Pins in Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca hat am Montag (25.6.) eine neue Touristen-Information eröffnet. Das berichtet das zuständige Rathaus von Capdepera in einer Pressemitteilung.

Das kleine Büro steht mitten auf der Plaça dels Pins – bei vielen Deutschen geläufig als Pinienplatz – im Zentrum des Küstenorts. In dem neu errichteten Glaskasten kommt zudem ein Wachposten der Guardia Civil unter.

Zunächst soll die Auskunftsstelle für Urlauber montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr geöffnet sein. Geplant ist aber, die Öffnungszeiten bald auszudehnen. /somo