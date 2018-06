Polizei konfisziert 6.000 gefälschte Deutschland-Trikots an der Playa de Palma

Das war die Mühe wohl nicht wert. Die Guardia Civil hat am 20. Juni auf Mallorca ein Lager mit gefälschten Markenartikeln hochgenommen. Diese umfassten unter anderen 6.000 Trikots der deutschen Nationalmannschaft.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, hatten die Beamten Kenntnis von einem Lager in Arenal bekommen und dort die Artikel beschlagnahmt. Diese sollten an der Playa de Palma verkauft werden und werden auf einen Wert in Verkaufswert von 180.000 Euro geschätzt.

Ob nach dem deutschen WM-Debakel überhaupt noch Interesse an den Deutschland-Trikots bestanden hätte, ist fraglich. /rp