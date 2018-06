Hotel Calvià Beach The Plaza öffnet auf Mallorca mit größten Hängepools Europas

Am Sonntag (1.7.) eröffnet im Südwesten von Mallorca das neue Hotel Calvià Beach The Plaza. Das teilte der Meliá-Konzern am Freitag (29.6.) mit und warb damit, dass es sich um das "innovativste Hotel der Insel" handele. Der moderne neu gebaute Komplex vereine drei verschiedene Hotels mit dem Konzept einer für Gäste wie Passanten offen stehenden Plaza mit Einkauf-Angeboten und Cafés. In unmittelbarer Nähe eröffnete der Konzern bereits das neue Shopping-Center Momentum Plaza.

Das Projekt symbolisiere zudem die Umgestaltung des Küstenortsteils Magaluf, der bislang eher für billigen Partytourismus stand und künftig auf Qualitätsprodukte setzen möchte. Magaluf werde "wieder zur Avantgarde des Tourismus", jubelt Meliá in der Pressemitteilung. Wegen seines Designs und der verwendeten Materialen handele es sich um das "nachhaltigste Hotelgebäude in Spanien".

Das Calvià Beach The Plaza bietet den Gästen 272 Zimmer und eine große Dachterrasse mit den größten Hänge-Pools Europas von 46 Meter Länge. Zu dem Komplex gehören auch 200 Stellplätze für Pkw, die sowohl von Hotelgästen als auch von anderen Besuchern oder Anwohnern genutzt werden können. /tg