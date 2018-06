Sexuelle Belästigung: Deutscher Urlauber kneift Stewardess auf Mallorca-Flug

Wegen sexueller Belästigung einer Stewardess an Bord hat die spanische Polizei einen deutschen Urlauber auf dem Flughafen Palma de Mallorca festgenommen. Wie am Donnerstag (28.6.) bekannt wurde, flog der 40-Jährige bereits am Montag (25.6.) zusammen mit einer Gruppe von 15 Freunden von Düsseldorf auf die Ferieninsel. In angetrunkenem Zustand kniff er anscheinend einer der Stewardessen an Bord in den Hintern. Die Fluglinie zeigte den Fall an. Beamte der Guardia Civil erwarteten den Grapscher bereits beim Aussteigen des Flugzeugs und nahmen ihn vorläufig fest.

Laut Aussagen der Flugbegleiterin war sie während des Flugs mehrmals belästigt und zweimal begrapscht worden. Als sie die Nase endgültig voll hatte, meldete sie den Vorfall ihren Vorgesetzten, die den Mann zur Rede stellten. Dieser entschuldigte sich für sein Verhalten, was ihn allerdings nicht vor der Anzeige bewahrte.

Die Guardia Civil führte den Mann ab. Vor der Haftrichterin gab der deutsche Urlauber zu, bereits vor Abflug ordentlich gepichelt und an Bord die Flugbegleiterin belästigt und einmal gekniffen zu haben, ohne allerdings zu wissen, wo seine Hand genau gelandet war. Er entschuldigte sich auch vor der Richterin für die Respektlosigkeit. Der Mann wurde freigelassen. Ob die Tat juristisch weiter verfolgt wird, wurde zunächst nicht bekannt. /tg