TV-Tipp: Mallorca - Urlaub im Wandel

Nachhaltig reisen ist doch viel schöner: zum Beispiel in die Serra de Tramuntana. Foto: MZ

Dass Mallorca nicht nur Ballermann und Sauftourismus ist, hat sich mittlerweile überall in Mitteleuropa herumgesprochen, was nicht heißt, dass es aktuell nur nachhaltigen Tourismus auf der Insel gibt. Eine halbstündige ZDF-Sendung am Sonntag (1.7.) um 9.03 Uhr widmet sich der sanfteren Seite des Urlaubs.

Die Schönheit Mallorcas zu bewahren, ist das Ziel der Regierung: einen sanfteren Tourismus mit Gästen, die auch im Urlaub gut mit der Natur umgehen. Die Sendung zeigt, wie sich der Urlaub dort wandelt - und wie man vielleicht sogar sein Leben dort verbringen könnte. So heißt es in der Sendungsbeschreibung. /jk