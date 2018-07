Sonne und 35 Grad zum Wochenstart auf Mallorca

Kitesurfen in Port de Pollença geht nur mit Wind.

Kitesurfen in Port de Pollença geht nur mit Wind. Foto: MZ Livecam

Das schöne Wetter auf Mallorca hält auch in der neuen Woche an. Bei Sonne satt steigt die Temperatur auf 35 Grad.

Das Wochenende klingt bei strahlend blauem Himmel auf weiten Teilen der Insel aus. Fans von Sonnenuntergangs-Fotos sollten 21:22 Uhr ihre Kamera bereithalten. In der Nacht kühlen die Temperaturen auf 18 Grad in Palma de Mallorca, 21 in Felanitx ab.

Die neue Woche startet mit Nebelfeldern im Flachland. Diese verziehen sich zügig und die Sonne nimmt ihre Arbeit auf. Besonders heiß wird es in Sa Pobla mit 35 Grad, in Palma de Mallorca sollen es 31 Grad werden.

Wer den Luxus hat und nicht arbeiten muss, kann bei einem Sprung ins Meer Wassertemperaturen von 26 Grad an der Playa de Palma vorfinden. Ganze fünf Grad kühler ist das Wasser an der Playa de Muro. Dafür wurde der Strand unlängst zum drittbesten Strand Spaniens für Kinder gewählt. Was man nicht alles für die Kleinen tut!

Einen Ticken wärmer soll es am Dienstag werden. Auch dann scheint wieder die Sonne. Jedoch können am Abend ein paar Wolken aufziehen. /rp