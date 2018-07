Entscheidung gefällt: Das kosten neue Lizenzen zur Ferienvermietung auf Mallorca

Die Preise für neue Lizenzen zur Ferienvermietung auf Mallorca stehen fest. Das Konsortium CBAT, das für die Verwaltung der Gästebetten auf den Balearen zuständig ist, hat in seiner Sitzung am Dienstag (3.7.) die Tarife festgelegt, die nach dem Ende des Moratoriums in diesem Sommer gelten sollen.

Demnach werden für Gästebetten in Ferienhäusern 3.500 Euro fällig. In Ferienapartments gilt ein Preis von 875 Euro pro Gästeplatz. Für eine Lizenz zur Ferienvermietung während 60 Tagen pro Jahr beträgt der Preis 291,67 Euro pro Gästebett.

Die Tarife liegen etwas unter den Vorschlägen, die das balearische Tourismusministerium zunächst vorgestellt hatte - in Verhandlungen mit dem Inselrat wurden sie leicht herabgesetzt. Neu ist außerdem, dass die Gästebetten in fünf jährlichen Raten abgezahlt werden können, womit das Konsortium auf eine Forderung der Ferienvermieter eingeht, wie eine Sprecherin des Tourismusministeriums gegenüber der MZ erklärt. Ein Gästebett im Ferienhaus kostet so pro Rate 700 Euro während der ersten fünf Jahre, ein Gästebett im Ferienapartment 175 Euro.

Hintergrund für die Staffelung ist auch die unterschiedlich lange Gültigkeitsdauer der Lizenzen. Demnach sind neue Lizenzen für Ferienhäuser weiterhin unbefristet. Genehmigungen für Ferienapartments dagegen, die erstmals offiziell ausgestellt werden sollen, sind auf eine Dauer von fünf Jahren beschränkt - dann fallen die Lizenzen zurück. Dasselbe gilt laut Tourismusministerium für Genehmigungen zur Vermietung von 60 Tagen pro Jahr.

Wichtig: Die Preise gelten lediglich für neue Lizenzen, die das balearische Tourismusministerium gemäß dem neuen Regelwerk zur Ferienvermietung ausstellen wird. Dies wird der Fall sein, sobald voraussichtlich Ende Juli das derzeitige Moratorium ausläuft. Für bisherige Lizenzen von Ferienhäusern gilt Bestandsschutz.

Hintergrund: Fragen und Antworten zum neuen Regelwerk

Bislang war die Vermietung von Apartments an Urlauber auf den Balearen offiziell nicht erlaubt. Das im vergangenen Jahr beschlossene neue Regelwerk der Landesregierung sieht zwar vor, dass prinzipiell Lizenzen für Apartments vergeben werden können, gleichzeitig wurde eine Reihe neuer Auflagen und Ausnahmen beschlossen. Der Inselrat muss zudem eine endgültige Version des sogenannten Zonenplans beschließen, das unterschiedliche Auflagen für die Gemeinden auf Mallorca vorsieht. Palma hat der Vermietung von Apartments an Touristen bereits einen Riegel vorgeschoben. /ff

Hintergrund: Zonenkarte des Inselrats auf der Zielgraden