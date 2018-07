Weitere Graffitis verunstalten die Stadtmauer von Palma de Mallorca

Der Graffiti-Vandalismus auf Mallorca geht weiter. Nachdem in der vorangegangenen Woche deutschsprachige Schmierereien an der Südküste bei Santanyí aufgetaucht waren, prangen seit Montag (2.7.) sogar gesprühte Schriftzüge an der historischen Stadtmauer von Palma de Mallorca. Das aus dem 16. Jahrhundert stammende Gemäuer Baluard del Príncep steht unter Denkmalschutz.

Auch an der Cala Gamba an der Bucht von Palma de Mallorca wurden in den vergangenen Tagen Felsen mit Graffitis besprüht. Ob ein Zusammenhang zu den wahrscheinlich deutschen Sprayern bei Santanyí besteht, ist vorerst unklar. Gezeichnet sind sie jeweils von anderen Autoren. Die Ortspolizei in Palma und die Küstenbehörde wurden eingeschaltet.

Denkmalgeschützte Gemäuer mit Graffiti zu besprühen, ist streng verboten. 2014 verurteilte ein Gericht in Palma einen Sprayer zu einem Jahr Haft auf Bewährung und 3.000 Euro Geldstrafe, nachdem er die Stadtmauer besprüht hatte. Das Entfernen der Sprayfarbe ist kompliziert, weil sie in den porösen Stein eindringt. Teilweise mussten die Steine ersetzt werden. /tg