"Norwegian Spirit" zu Gast in Palma

2018 Passagiere, 268 Meter lang, 14 Restaurants- und Bars, 900 Mitarbeiter aus 54 Nationen: Das Kreuzfahrschiff "Norwegian Spirit" ist derzeit auf Mittelmeer-Tour und hat am Dienstag (3.7.) Halt in Palmas Hafen gemacht. Mit dem Baujahr 1998 ist es das älteste Schiff der Flotte - hat aber Charme: Asiatischer Flair und der Fokus auf Details beschreiben das vergleichbar kleine Kreuzfahrschiff gut.

Die meisten Kreuzfahrtriesen sind heute mit doppelt so vielen Passagieren unterwegs und meist sehr modern. Die "Norwegian Spirit" der Norwegian Cruise Line wurde zwar 2008 und 2017 renoviert - die Ausstattung und das an Bollywood erinnernde Design haben sich jedoch nicht verändert. Gemein ist allen Schiffen der Cruise Line Schiffe eine Kunstgalerie mit Bildern, die zum Verkauf stehen.

Der Mexikaner Dave Betanzos ist seit zwei Jahren Entertainment-Direktor an Bord und verantwortlich für die Unterhaltung seiner Gäste. "Wir versuchen ein Unterhaltungsprogramm für alle Altersklassen anzubieten", betont er. Jeden Abend gibt es unterschiedliches Programm. Betanzos liebt seine vielfältige Arbeit auf dem Schiff, muss aber zugeben, dass die Crew-Mitglieder für den Beruf brennen müssen. "Hier an Bord wird sieben Tage am Stück gearbeitet. Man hat keine Tage, sonder stundenweise frei. Ich arbeite beispielsweise vier Monate am Stück und habe dann danach zwei Monate frei." Von Unglücklichsein ist an Bord aber nichts zu spüren, ganz im Gegenteil. Ein Highlight für die Mitarbeiter: der Vocation Award. Dieses Abzeichen tragen Mitarbeiter, die besonders gute Rezensionen von den Gästen bekommen haben.

Die "Norwegian Spirit" ist ein Kreuzfahrschiff, für die, die Wert auf Ruhe, besonderes Design und weniger auf Modernität legen. Pool-Entertainment ist hier nicht angesgagt. Das Kreuzfahrschiff macht in diesem Jahr noch drei Mal Halt auf Mallorca, das größere Schwesterschiff "Norwegian Epic" legt jeden Sonntag an.