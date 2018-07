Krisensitzung wegen Balkonstürzen in Magaluf

Die Gemeinde Calvià im Südwesten von Mallorca hat für Freitag (6.7.) eine Krisensitzung einberufen. Gemeinsam mit Hoteliers, britischem Konsulat und dem Tourismusministerium soll über das traurige Phänomen der Balkonstürze im Urlaubsort Magaluf gesprochen werden. Man wolle das Problem analysieren, alle verfügbaren Daten zusammentragen und aus dem Blickwinkel der verschiedenen Institutionen nach Lösungen suchen, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch.

Erst am Montag (2.7.) war ein 18-jähriger Urlauber im Son-Espases-Krankenhaus gestorben, nachdem er in den frühen Morgenstunden gegen 5 Uhr aus dem dritten Stock einer Apartmentanlage in Magaluf gestürzt war.

Ein anderer Mann verletzte sich bei einem Fall am Mittwoch (4.7.) schwer. Auch zuvor waren bereits zwei Menschen in diesem Jahr gestorben und mehrere verletzt. /somo/ff