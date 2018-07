Trainingsschiff der US Navy liegt im Hafen von Palma de Mallorca

Seit einigen Tagen liegt das Ausbildungsschiff der US Navy "TS Empire State VI" im Hafen von Palma de Mallorca. Vermutlich wird sie am US-amerikanischen Independence Day, also Mittwoch (4.7.) wieder in See stechen, um die Reise fortzusetzen.

Das 172 Meter lange Schiff wurde 1961 erbaut. Heimathafen ist in New York City. Jeweils im Sommer begibt sich die "Empire State VI" auf eine hundert Tage lange Ausbildungsreise, auf der die Kadetten Praxiserfahrung sammeln. Dieses Jahr stach sie am 7. Mai in See. /tg