Polizei sperrt Illegale Strandbude an der Playa El Peñón in Palma de Mallorca

Die Ortspolizei von Palma de Mallorca hat am Mittwoch (4.7.) an der Playa de el Peñón eine illegal errichtete Strandbude gesperrt. Der Verkaufsstand aus Holz war im Mai am Ende des Ortsteils Ciutat Jardí kurz vor der Cala Gamba an einem kleinen Strandabschnitt aufgestellt worden. Einzelne Anwohner und die Nachbarschaftsvereinigung beschwerten sich im Rathaus, weil die Betreiber anscheinend keinerlei Genehmigung beantragt hatten.

Das Rathaus forderte die Betreiber, die auch illegal Strandliegen und Sonnenschirme vermieteten, zunächst auf, ihren Stand zu schließen. Als die Aufforderung ignoriert wurde, wies die Stadt die Polizei an, die Bude zu versiegeln. /tg