Jetzt auch in Port de Sóller: Graffitis verschandeln die Insel Mallorca

Der Ärger über hässliche Graffitis an Felsen und historischen Mauern auf Mallorca geht weiter. Nun entdeckten auch Anwohner in Port de Sóller mehrere Schriftzüge, die den Anblick der Küste vom Meer aus verschandeln. Die Graffitis entstanden an der Steinmauer an der Landstraße, die vom Strand hoch zum Leuchtturm führt.

Jaume Bestard, Mitglied im Stadtrat und Vertreter der Partei El Pi, verurteilte die Schmierereien und forderte Rathaus und Polizei zum Handeln auf. Die Graffitis müssten so schnell wie möglich entfernt werden. Ein im vergangenen Jahr gesprühtes Graffiti am Steilhang bei Ses Puntes an der Torre Picada sei bislang noch nicht abgewaschen. Das sei nicht nur hässlich, sondern belaste auch das Image des Ortes.

In den vergangenen Wochen waren auch bei Santanyí und in Palma de Mallorca weitere Graffitis aufgetaucht. Teilweise scheinen Deutsche Urheber der Schmierereien zu sein. /tg