Erneut fackeln Unbekannte Müllcontainer auf Mallorca ab

Erneut haben Unbekannte im Küstenortsteil s'Arenal an der Playa de Palma auf Mallorca mehrere Müllcontainer angezündet. In der Nacht auf Donnerstag (5.7.) musste die Feuerwehr an zwei Stellen gleichzeitig löschen, um ein Übergreifen der Brände in den Straßen Carrer Maria Antònia Salvà und Carrer Platja zu verhindern. In einem Fall verursachten die Flammen schwere Schäden an einem dicht geparkten Auto.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde der erste Brand gegen 5.45 Uhr im Carrer Maria Antònia Salvà gelegt. Anwohner hatten das Feuer bemerkt und zunächst vergeblich versucht, sie eigenständig zu löschen. Wenig später gingen auch Container im Carrer Platja in Flammen auf.

In den vergangenen Wochen waren immer wieder Container angezündet worden. Die Polizei ermittelt gegen eine Gruppe unbekannter Brandstifter. /tg