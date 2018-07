Strand von Port de Sóller noch wochenlang ohne Liegen

In Port de Sóller im Norden von Mallorca hat der Sommer ohne Strandschirme und Liegen begonnen. Ein Gerichtsstreit um die Konzessionsvergabe für einen neuen Betreiber der Dienstleistungen am Strand sorgt in dem kleinen Ort für Ärger. Badegäste müssen Liegen und Schirme selbst mitbringen, einige Hotels an der Strandpromenade bieten ihren Gästen den Service zumeist für einen kleinen Aufpreis an.

Das Problem ist, dass sich die Gemeinde Sóller im Frühjahr für die Firma Marport Sun Beach aus Felanitx als neuen Betreiber ausgesprochen hatte. Das Unternehmen versorgt mehrere Strände an der Ostküste sowie den Stadtstrand von Palma, Can Pere Antoni, mit seinen Dienstleistungen. Fünf Unternehmen hatten sich in Sóller um die Konzession beworben, die anderen vier wurden laut Rathaus abgewiesen, weil in allen Bewerbungen Formfehler vorhanden waren. Eine der zurückgewiesenen Firmen - diejenige, die die Konzession in der Vergangenheit inne hatte -, ist nun mit einem Einspruch gegen die Vergabe vor Gericht gezogen, eine andere hat beim Rathaus direkt Einspruch gegen die Auswahl eingelegt.

Bis die Sache vor Gericht nicht geklärt ist, kann Marport Sun Beach nicht damit beginnen, Schirme und Liegen aufzustellen. Der Prozess kann sich noch einige Wochen hinziehen. So lange stellt das Rathaus von Sóller zumindest die Rettungsschwimmer sowie das Personal für die Reinigung des Strandes.

Port de Sóller ist nicht der einzige Strand auf der Insel, auf dem selbst in der Hochsaison noch kein Liegen- und Schirmverleih stattfindet. Auch an den Stränden der Gemeinde Andratx, in Camp de Mar und Sant Elm, ist es zu Verzögerungen bei der Konzessionsvergabe gekommen. /jk