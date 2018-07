Am Wochenende herrscht Strandwetter auf Mallorca

Das Wasser an der Playa de Muro ist kühler als das an der Playa de Palma.

Das Wasser an der Playa de Muro ist kühler als das an der Playa de Palma. Foto: MZ Livecam

Beim Strandbesuch auf Mallorca am Freitag (6.7.) muss noch mit der einen oder anderen Wolke am Himmel gerechnet werden. Der Tat startete zwar mit blauem Himmel. Im Tagesverlauf zieht der Himmel aber zunehmend zu, und es kann gar zu ein paar vereinzelten Regentropfen kommen.

Am Wochenende dann gibt es wieder Sonne pur. Die Höchsttemperaturen knacken weiterhin die 30-Grad-Marke. 31 Grad sollen es in Sa Pobla werden, 30 in Palma de Mallorca. Mit 27 Grad Wassertemperatur ähnelt das Meer an der Playa de Palma weiter einer Badewanne. 3 Grad kühler ist das Wasser an der Playa de Muro.

Am Abend herrscht T-Shirt-Wetter. Inselweit gehen die Temperaturen auf etwa 19 Grad herunter.

Die Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Unverändert schön geht es am Sonntag weiter. Bei klarem Himmel steigen die Temperaturen leicht an - für eine Hitzewarnung wohl aber zu wenig. /rp